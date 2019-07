Rafael Devers s’amuse contre les Blue Jays et les Red Sox l’emportent 10-6

TORONTO — Rafael Devers a frappé deux circuits et il a produit six points, aidant les Red Sox de Boston à vaincre les Blue Jays de Toronto 10-6, mardi soir.

Christian Vazquez a aussi cogné une longue balle pour les Red Sox (45-40), qui ont gagné le premier de trois duels au Rogers Centre.

David Price (6-2) a ajouté la victoire à sa fiche. L’ancien des Blue Jays a retiré six frappeurs sur des prises, allouant deux points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches.

Danny Jansen a claqué son cinquième coup de quatre buts de la saison pour les Blue Jays (32-54).

Trent Thornton (2-6) a éprouvé des difficultés au monticule. Il a accordé sept points, 11 coups sûrs et un but sur balles en deux manches et deux tiers.

Les Red Sox n’ont eu besoin que de trois lancers pour ouvrir le pointage.

Après un simple de Mookie Betts, Devers a frappé le premier de ses deux circuits, au champ centre, pour donner les devants 2-0 aux visiteurs. Vazquez a produit un point à la suite d’un double et Jackie Bradley fils a couronné la première manche avec un simple d’un point.

En deuxième manche, Xander Bogaerts a accentué l’avance des Red Sox à 5-0 lorsque son roulant a poussé un coéquipier au marbre.

Plus tard dans la manche, Danny Jansen a permis aux Blue Jays de s’inscrire au tableau indicateur grâce à un double d’un point. Vladimir Guerrero fils a eu l’occasion de créer l’égalité d’un seul élan, alors que les coussins étaient tous occupés après deux retraits, mais il a mis fin à la menace en étant retiré sur une chandelle au centre.

Devers en a rajouté en troisième manche, plaçant la balle en lieu sûr pour un simple de deux points. Ce coup sûr a sonné le glas de la prestation de Thornton.

Freddy Galvis a produit le deuxième point des Blue Jays, en sixième manche. Après une claque en solo de Vazquez, Jansen a répliqué de la même façon en fin de septième, portant la marque à 8-3 Red Sox.

Devers a conclu sa soirée de rêve avec un circuit de deux points en début de huitième manche.

Les Blue Jays ont tenté une remontée en fin de neuvième manche. Guerrero a réussi un double de deux points et Lourdes Gurriel fils a obtenu un sacrifice d’un point qui a réduit l’écart à 10-6, mais les Red Sox ont fermé les livres.

David Alter, La Presse canadienne