Les rivaux des Blues dans la section Centrale sont prêts pour la saison

La LNH n’est pas une ligue dans laquelle on copie l’équipe championne. C’est une ligue dans laquelle on lui répond.

Après avoir vu les imposants et tenaces Blues de St. Louis remporter la coupe Stanley, les rivaux de la section Centrale ont répondu de différentes façons.

Les Predators de Nashville ont consenti un contrat au joueur de centre Matt Duchene, les Stars de Dallas ont ajouté des vétérans qui connaissent les séries en Joe Pavelski et Corey Perry, le Wild du Minnesota s’est entendu avec le rapide attaquant Mats Zuccarello, l’Avalanche du Colorado a ajouté de la profondeur à l’avant grâce aux acquisitions de Nazem Kadri, Andre Burakovsky ainsi que Joonas Donskoi et, finalement, les Blackhawks de Chicago ont attiré dans leurs rangs le finaliste au trophée Vézina Robin Lehner.

Il n’y a pas de moule précis pour défier les champions en titre. Les équipes de l’Association Est ont tenté de miser sur la vitesse et le talent afin de maintenir le rythme établi par les Penguins de Pittsburgh, qui ont gagné la coupe Stanley en 2016 et 2017. L’an dernier, les Penguins ont ajouté du muscle et de la robustesse à leur formation afin de rivaliser avec les Capitals de Washington.

Maintenant, la section Centrale est à surveiller, menée par les champions en titre, les Blues, les Stars, l’Avalanche, le Wild, les Predators, les Blackhawks et les Jets de Winnipeg. Les sept équipes sont prêtes à en découdre pour obtenir une place en séries. Pendant ce temps, dans la section Pacifique, les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas ont perdu quelques joueurs lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«Toutes les équipes sont aspirantes avant que la saison commence, a dit Zuccarello, qui a quitté les Stars pour se joindre au Wild. Il faut commencer par une place en séries et après, tout le monde dit qu’une fois en séries, c’est une question de momentum et de confiance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Regardez les Blues. Ils étaient hors des séries au 1er janvier et ils sont maintenant champions de la coupe Stanley.»

Il y a un an, les Blues ont dominé la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes en faisant signer un contrat à Patrick Maroon, Tyler Bozak et David Perron. Ils ont ensuite effectué une transaction pour acquérir Ryan O’Reilly, l’éventuel gagnant du trophée Conn-Smythe.

Les Blues ont été plus tranquilles cette année, laissant la porte ouverte à beaucoup d’action autour d’eux. Les Stars, qui ont été battus en deuxième prolongation du septième match contre les Blues, ont profité de l’occasion pour ajouter quelques joueurs autonomes.

Après n’avoir été qu’à un but de participer à la finale d’Association Ouest, les Stars croient que les ajouts de Perry et Pavelski au noyau composé de Tyler Seguin, Jamie Benn, John Klingberg, Miro Heiskanen et Ben Bishop pourront leur donner une réelle chance de gagner.

«Notre équipe vise le sommet et c’est un bon signe, a affirmé le directeur général des Stars, Jim Nill. Tu ne peux jamais être assez compétitif. Nous l’avons vu en séries. Les Blues ont montré à tout le monde la façon de jouer et nous étions à ce niveau.»

Les Predators ont terminé devant les Blues lors des deux dernières saisons et c’était avant d’ajouter Duchene. Les Jets ont fait belle figure même s’ils ont été éliminés en première ronde par les éventuels champions.

L’Avalanche, qui s’est retrouvée parmi les équipes repêchées, avance aussi dans la bonne direction. La formation du Colorado n’était qu’à une victoire de battre les Sharks et d’affronter les Blues en finale de l’Ouest. Le trio composé de Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog était aussi un des meilleurs de la LNH.

«Nous ajoutons des joueurs de soutien à ce groupe, a laissé entendre le directeur général Joe Sakic. Les entraîneurs ont beaucoup d’options pour jouer avec les trios.»

Au sein de cette difficile section, Zuccarello croit que le Wild peut rebondir après avoir raté les séries et utiliser son talent ainsi que le gardien Devan Dubnyk pour devenir les Blues de 2020.

«Je crois que notre équipe est compétitive, a dit le directeur général Paul Fenton, après les signatures de Zuccarello et l’attaquant Ryan Hartman. En regardant notre équipe actuelle et notre stabilité devant le filet, peu de formations peuvent se vanter d’avoir un top-4 comme le nôtre en défensive. Nous avons une bonne ligne de centres aussi.»

La saison et les premières rondes des séries sont tellement éreintantes que les joueurs ne s’attendent pas à des succès garantis malgré les mouvements de personnel réalisés en juin et juillet.

«Nous aimons notre position, mais nous n’avons encore rien accompli, a observé Landeskog. Pour nous, l’objectif est de passer à l’étape suivante et c’est de s’assurer que nous allons grandir ensemble et que nous allons nous améliorer.»

Stephen Whyno, The Associated Press