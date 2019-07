Judge frappe son second circuit en 11e et mène les Yankees vers un gain de 8-4

ST. PETERSBURG, Fla. — Aaron Judge a cogné son second circuit de la soirée en 11e manche, Brett Gardner a ajouté une claque de trois points et les Yankees de New York ont défait les Rays de Tampa Bay 8-4, vendredi soir.

Judge a frappé la première balle de Ryne Stanek (0-2). Pour la neuvième fois de sa carrière, Judge a frappé plus d’un circuit. Le cogneur a également envoyé la balle dans les gradins en première manche aux dépens de Brendan McKay, permettant aux Yankees de bonifier leur avance de huit matchs et demi en tête de la section Est de la Ligue américaine.

Aaron Hicks a nivelé la marque en huitième en frappant une longue balle pour les Yankees.

David Hale (2-0) a quitté la rencontre avec deux coureurs sur les sentiers et un retrait en 11e manche. Aroldis Chapman a par la suite accordé un but sur balles à Travis d’Arnaud avec deux retraits, mais a par la suite forcé Tommy Pham a frappé un roulant pour obtenir son 24e sauvetage.

Aaron Hicks a également étiré les bras. Masahiro Tanaka, qui a amorcé le match avec un dossier de 2-0 et une moyenne de buts mérités de 0,41 en trois départs face aux Rays cette saison, a alloué six coups sûrs et quatre points en six manches et un tiers.

En cinq manches, McKay a accordé six coups sûrs et trois points à son deuxième départ.

Nate Lowe a cogné son premier circuit en carrière et Mike Zunino a lui aussi fait le tour des buts du côté des Rays.

The Associated Press