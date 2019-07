Les Sabres offrent un contrat de 2 ans et 9 millions $US à Marcus Johansson

BUFFALO, N.Y. — Les Sabres de Buffalo ont accordé un contrat de deux saisons d’une valeur annuelle moyenne de 4,5 millions $US à l’attaquant Marcus Johansson, a confirmé l’équipe samedi matin.

Le hockeyeur de six pieds, un pouce et 205 livres a partagé la dernière saison entre les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston, inscrivant 13 buts et récoltant 17 mentions d’assistance en 58 parties au total. Il a aussi établi un sommet personnel avec quatre buts et sept mentions d’aide en 22 matchs éliminatoires avec les Bruins.

Johansson, un vétéran de neuf saisons dans la LNH, a enfilé 120 buts et récolté 214 passes en 588 rencontres de saison régulière avec les Capitals de Washington, les Devils et les Bruins. Il a aussi obtenu 13 buts et 28 mentions d’assistance en 94 matchs éliminatoires.

Le Suédois a été sélectionné en première ronde, 24e au total, par les Capitals lors du repêchage de la LNH en 2009.

La Presse canadienne