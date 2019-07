Michael Pineda retire neuf frappeurs au bâton dans un gain de 7-4 des Twins

MINNEAPOLIS — Michael Pineda a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, Jason Castro a réussi deux coups sûrs et il a produit trois points et les Twins du Minnesota ont vaincu les Rangers du Texas 7-4, samedi.

Pineda (6-4) a accordé cinq coups sûrs et un point, à la suite d’une longue balle d’Elvis Andrus en sixième manche. Le droitier a obtenu son plus haut total de retraits sur des prises depuis 2017, alors qu’il portait les couleurs des Yankees de New York.

Marwin Gonzalez a cogné un circuit pour les Twins, qui mènent les Majeures à ce chapitre (166) et qui ont égalé leur total de la saison dernière. Gonzalez est devenu le 10e joueur des Twins à atteindre le plateau des 10 coups sûrs, à un seul du record d’équipe établi en 2016.

The Associated Press