Les Hurricanes confirment avoir égalé l’offre hostile du Canadien pour Aho

RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé avoir officiellement égalé l’offre hostile du Canadien de Montréal pour les services de l’attaquant Sebastian Aho, qui était joueur autonome avec compensation.

L’équipe en a fait l’annonce dimanche par le biais de son compte Twitter.

Les Hurricanes avaient sept jours pour égaler l’offre de cinq saisons d’une valeur moyenne annuelle de 8,454 millions $ US déposée par le Canadien lundi dernier, sans quoi ils auraient reçu des choix de premier, deuxième et troisième tour en compensation pour l’attaquant finlandais. L’équipe avait annoncé dès mardi son intention d’égaler l’offre dans les délais permis.

Le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, avait alors laissé entendre que l’offre hostile était peut-être le résultat de tactiques de négociation de l’agent d’Aho, Gerry Johansson. Dans un commentaire publié sur son compte Twitter, Aho a aussi laissé entendre que Johansson avait peut-être approché le Canadien dans l’objectif de se retrouver rapidement sous contrat.

«Je suis reconnaissant pour l’offre du Canadien de Montréal, mais j’ai toujours eu espoir de retourner chez les Hurricanes, a-t-il écrit. En tant que joueur autonome avec compensation, j’avais des options limitées pour faire bouger les choses et trouver une entente. Il était important pour moi d’être sur la glace dès le premier jour du camp.

«Cette situation a été difficile pour moi et ma famille et je suis content qu’elle soit réglée. Nous avons un groupe jeune et prometteur en Caroline et j’ai hâte de retourner au travail avec mes coéquipiers. J’aime Raleigh et je suis très heureux de pouvoir continuer ce que nous avons commencé la saison dernière.»

Le Canadien avait causé une onde de choc à travers la LNH quelques heures après l’ouverture du marché des joueurs autonomes en s’entendant avec Aho.

L’offre hostile acceptée par Aho était la neuvième à travers la LNH depuis l’instauration du plafond salarial en 2005-06, la première depuis 2013. Une seule offre hostile au cours de cette période n’a pas été égalée, celle des Oilers d’Edmonton en 2007 pour l’acquisition de Dustin Penner, des Ducks d’Anaheim.

Le Canadien espérait que la structure du contrat allait faire pencher la balance. Selon ce qui a été rapporté, Aho recevra 21,87 millions $ lors de la prochaine année.

Aho, qui célébrera son 22e anniversaire de naissance le 26 juillet, a établi des sommets personnels la saison dernière avec 30 buts, 53 aides et 83 points en 82 matchs. Il a ajouté cinq buts et sept aides en 15 matchs des séries.

La Presse canadienne