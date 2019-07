Morton signe sa 10e victoire et aide les Rays à vaincre les Yankees 2-1

ST. PETERSBURG, Fla. — Charlie Morton a retiré 10 frappeurs sur des prises en cinq manches et deux tiers de travail pour aider les Rays de Tampa Bay à vaincre les Yankees de New York 2-1, dimanche.

Les Rays ont ainsi partagé les honneurs de cette série de quatre matchs avec les meneurs de la section Est de la Ligue américaine.

Morton (10-2) a alloué un point en cinq coups sûrs et un but sur balles pour faire baisser sa moyenne de points mérités à 2,32, soit la meilleure de la Ligue américaine. Le lanceur des Rays a accordé deux points ou moins à l’adversaire lors de 15 de ses 19 derniers départs.

Emilio Pagan, le quatrième releveur des Rays, a obtenu son cinquième sauvetage en demeurant solide en neuvième manche.

Brett Gardner a cogné un circuit et James Paxton (5-4) a concédé deux points et sept coups sûrs en six manches du côté des Yankees. Il a également effectué 11 retraits sur des prises.

Les Rays se sont approchés des Yankees au classement et accusent maintenant un retard de six matchs et demi sur les meneurs de la section.

La formation new-yorkaise a amorcé la série avec deux victoires, toutes les deux en prolongation, avant que les Rays limitent les dégâts et remportent les matchs de samedi et de dimanche.

Tommy Pham a inscrit un double d’un point en première manche et Avisail Garcia a doublé l’avance des siens en étant retiré à la suite d’un roulant.

Gardner a cogné sa 15e longue balle pour réduire l’écart en deuxième manche.

Morton a limité les dégâts alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers et aucun retrait en troisième manche en retirant Aaron Hicks et Aaron Judge au bâton. Il a par la suite forcé Didi Gregorius à frapper un ballon pour conclure la manche.

Judge a été retiré sur des prises lors de ses trois présences au monticule face à Morton.

The Associated Press