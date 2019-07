Durant conclut officiellement son entente avec les Nets et changera de numéro

LAS VEGAS — Kevin Durant est maintenant officiellement un membre des Nets de Brooklyn et en changeant d’adresse, le joueur vedette changera aussi son numéro.

Les Nets ont complété la transaction avec les Warriors de Golden State dimanche soir. La formation de Brooklyn obtient Durant et un choix de premier tour au prochain repêchage de la NBA et en retour, les Warriors obtiennent D’Angelo Russell, Shabazz Napier et Treveon Graham.

La semaine dernière, Durant a révélé qu’il signerait un contrat maximal avec les Nets, soit une entente d’une durée de quatre ans et d’une valeur de 141 millions $, après avoir passé les trois dernières saisons avec les Warriors. La NBA a accepté les termes du contrat dimanche.

«Le reste de la ligue et notre personnel d’entraîneurs a longtemps admiré l’incroyable talent, la résilience et la ténacité de Kevin, a déclaré l’entraîneur des Nets, Kenny Atkinson. Il s’est déjà établi en tant que champion et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes de l’accueillir dans notre club à Brooklyn.»

Durant ne devrait pas être en mesure de jouer la saison prochaine puisqu’il se remet d’une blessure au talon d’Achille. Lorsqu’il sera en mesure d’effectuer un retour sur le court, aux côtés de Kyrie Irving — que les Nets ont officiellement signé dimanche —, il portera le no. 7 après avoir porté le no. 35 tout au long de sa carrière.

Dans un communiqué, Durant a expliqué qu’il arborait le no. 35 afin d’honorer quelqu’un de «très proche».

«Mais au moment d’amorcer ce nouveau chapitre de ma vie au basket-ball, le numéro que je porterai sur mon dos est le numéro 7», a soutenu Durant.

Lors de la dernière saison, Durant a maintenu une moyenne de 26 points, 5,9 aides et 6,4 rebonds. En 12 matchs se séries, il a obtenu 32,3 points, 4,9 rebonds et 4,5 aides en moyenne avant de se blesser.

«Nous sommes reconnaissants envers Kevin pour les choses incroyables qu’il a réalisées pour notre équipe et notre franchise au cours de ses trois années avec les Warriors», a souligné le directeur général de Golden State, Bob Myers.

Russell a paraphé une entente de quatre ans et 117 millions $ avec les Warriors. La saison dernière, il a participé pour la première fois au match des étoiles, inscrivant en moyenne 21,1 points, 3,9 rebonds et sept aides par match.

«Nous sommes ravis d’ajouter à notre alignement un joueur de la trempe de D’Angelo, a renchéri Myers. Il vient de terminer une saison étincelante avec les Nets et nous pensons qu’à 23 ans, ses meilleures années sont certainement devant lui.»

Le Jazz de l’Utah a également conclu l’entente prévue avec l’attaquant Bojan Bogdanovic, pour une durée de quatre ans.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Bojan et sa famille dans notre organisation, a soutenu Dennis Lindsey, vice-président exécutif chez le Jazz. Sa capacité de jouer des deux côtés du court en plus de son tir exceptionnel fera de lui un contributeur essentiel à notre franchise et à nos objectifs en vue des séries éliminatoires.»

De nombreux autres accords demeurent en suspens, notamment la signature de Kawhi Leonard avec les Clippers de Los Angeles et l’échange majeur qui enverra Paul George aux côtés de l’ancien porte-couleur des Raptors de Toronto.

Tim Reynolds, The Associated Press