La séquence victorieuse d’Ashleigh Barty prend fin après sa défaite à Wimbledon contre Alison Riske

LONDRES — La série victorieuse d’Ashleigh Barty est terminée, de même que ses chances de remporter un deuxième titre consécutif du Grand Chelem.

L’Australienne, première tête de série, avait remporté ses 15 précédents matchs, dont le titre à Roland-Garros, mais elle s’est inclinée face à Alison Riske 3-6, 6-2, 6-3 à Wimbledon, lundi, ce qui a permis à l’Américaine d’accéder aux quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois.

«Je n’ai pas commencé tous mes matchs de façon formidable, mais j’avais confiance que si je pouvais bien gérer mes jeux au service, j’allais pouvoir me concentrer sur le sien, a confié Riske, dont les meilleures prestations précédentes en tournoi majeur étaient le troisième tour à Wimbledon et le quatrième tour aux Internationaux des États-Unis en 2013. Je devais me montrer agressive.»

Barty en était à son premier tournoi en tant que no 1 mondiale et elle a commencé par gagner des points sur son service contre Riske.

À son premier jeu au service, Barty, première tête de série, a remporté les quatre points grâce à des as. Elle a également remporté deux autres points au jeu suivant avec des as. Elle a conclu le match avec 12.

Mais Riske a saisi ses chances quand elle les a eues, brisant Barty quatre fois en autant d’occasions, notamment en prenant une avance de 5-3 dans la manche décisive avant de servir pour le match.

Riske affrontera maintenant l’Américaine Serena Williams, victorieuse de l’Espagnole Carla Suarez Navarro 6-2, 6-2.

Également, Elina Svitolina, no 8, eu raison de Petra Matric 6-4, 6-2 et Zhang Shuai a défait Dayana Yastremska 6-4, 1-6 et 6-2.

Svitolina a remporté six jeux d’affilée à 4-4 à la première manche. Martic a demandé une pause pour recevoir des soins à la jambe gauche après le premier jeu de la deuxième manche et elle a semblé gênée dans ses déplacements par la suite. Elle a de nouveau demandé un traitement à 4-1.

Chris Lehourites, The Associated Press