Les Sharks de San Jose offrent un contrat d’un an à l’attaquant Kevin Labanc

Les Sharks de San Jose ont conclu une nouvelle entente d’un an avec l’attaquant Kevin Labanc.

Labanc était un joueur autonome avec compensation qui venait de connaître la meilleure saison de sa carrière dans la LNH. Le hockeyeur âgé de 23 ans a marqué 17 buts et amassé 39 mentions d’assistance pour les Sharks, qui ont participé à la série finale de l’Association Ouest.

Lorsqu’il a annoncé le pacte lundi, le directeur général Doug Wilson a déclaré que Labanc était devenu un élément-clé de l’équipe californienne. Wilson a ajouté qu’il estime que Labanc peut poursuivre sa progression, et ajouté qu’il avait hâte de voir ce qu’il pourra faire en jouant un rôle plus important la saison prochaine.

Labanc devrait obtenir plus de temps de jeu à la suite des départs du capitaine Joe Pavelski et des attaquants Joonas Donskoi et Gustav Nyquist.

Il a démontré sa capacité à capitaliser pendant les moments cruciaux, notamment lorsqu’il a enfilé un but et récolté trois mentions d’assistance lors du match no 7 de la série de premier tour dans l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas. Labanc est aussi devenu le premier joueur dans l’histoire de la LNH à amasser quatre points au cours d’une même période dans un match no 7 de séries éliminatoires.

The Associated Press