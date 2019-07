Les joueuses espèrent un avancement pour la femme suite à la Coupe du monde

LYON, France — Alors que les joueuses américaines célébraient leur victoire en dansant sur le terrain dimanche à la Coupe du monde, les partisans réunis au stade à Lyon scandaient: «Équité! Équité!»

C’était un hommage approprié après que l’équipe des États-Unis eut fourni un effort soutenu durant un mois pour remporter le quatrième titre de leur histoire du prestigieux tournoi. Un événement qui a d’ailleurs eu pour thème l’équité en trame de fond.

Les Américaines se sont particulièrement retrouvées sous les projecteurs. Dans les derniers mois, les 28 joueuses du club ont porté plainte contre la Fédération américaine de soccer, une plainte déposée devant un tribunal de Los Angeles, en Californie. Elles accusent notamment leur fédération de discrimination en matière de salaires et de conditions de travail et souhaitent être rémunérées de la même façon que leurs confrères qui font partie de l’équipe masculine.

Mais l’équité salariale n’a pas été le seul sujet à se retrouver au coeur de cette Coupe du monde. Les joueuses espèrent que l’attention qu’elles ont reçue en France se traduira par un soutien accru pour le sport féminin – et pour les femmes en général.

«Nous, comme tous les joueurs, toutes les joueuses de la Coupe du Monde avons travaillé d’arrache-pied pour vous offrir un spectacle époustouflant qui surpasse les attentes des spectateurs. Nous ne pouvons rien faire de plus pour impressionner davantage, pour être de meilleures ambassadrices, pour assumer plus, pour jouer mieux», a déclaré la vedette américaine Megan Rapinoe. Il est temps de poursuivre cette conversation et de la mener à un niveau supérieur.»

Même la France, équipe hôte qui a été éliminée par les États-Unis en quarts de finale, a estimé que l’accent mis sur le tournoi — lors duquel les femmes ont pulvérisé des records de cotes d’écoute — pourrait avoir un impact beaucoup plus grand en termes de développement des joueuses et des ressources mises à leur disposition.

«Je pense que nous avons réussi quelque chose de grand et je suis fière d’avoir montré à la France que le soccer pouvait aussi être joué par les femmes. C’est une première victoire pour nous. Je pense que cela aidera pour l’avenir, mais je ne peux pas le garantir, s’est exclamée la Française Eugénie Le Sommer. Avoir conquis le public est une bonne chose, mais nous ne devrions pas nous contenter de cela.»

Pour d’autres, la victoire consiste simplement à obtenir réellement ce qui leur a été promis.

L’équipe du Nigeria a tenu une brève réunion à son hôtel après son élimination du tournoi, parce que certaines joueuses n’avaient pas reçu leurs bonus et leurs indemnités. Certaines devaient récupérer l’argent qui devait leur être versé depuis 2016.

Du côté de l’Argentine, un pays vivant au rythme du soccer, l’équipe féminine a de la difficulté à coexister dans l’ombre de l’équipe masculine. Les Argentines ont toutefois obtenu leur tout premier point lors de la Coupe du monde en blanchissant le Japon lors de la phase de groupe. L’Argentine avait auparavant été dominée 33-2 en six matchs par ses adversaires.

La FIFA a elle-même été critiquée pendant le tournoi pour l’iniquité salariale qui règne entre les hommes et les femmes évoluant sur la scène internationale.

Les Américaines ont remporté 4 millions $ pour son gain à la Coupe du monde — soit le double du montant accordé il y a quatre ans. Le montant est toutefois gênant comparativement aux 38 millions $ décernés aux joueurs de la France qui ont été sacrés champions de la Coupe du monde lors de la dernière édition masculine du tournoi présentée l’été dernier, en Russie.

Les réserves de la trésorerie de la FIFA s’élevaient à 2,74 milliards $ à la fin de la dernière année.

La direction du football a également été critiquée pour avoir programmé la finale de la Coupe du monde féminine le même jour que la finale de la Gold Cup, aux États-Unis, et que la finale de la Copa America, au Brésil.

Un jour avant la finale, Rapinoe avait laissé entendre que la FIFA ne s’intéressait pas vraiment au soccer féminin.

«Si vous vous en souciez, pourquoi laisser l’écart se creuser? Si vous vous en souciez, organiseriez-vous trois finales le même jour? Non, vous ne le feriez pas. Laisseriez-vous les fédérations faire en sorte que leurs équipes jouent deux matchs dans les quatre années entre chaque tournoi? Non, a fait valoir Rapinoe. C’est ce que je veux dire quand je dis que vous ne vous intéressez pas vraiment au soccer féminin. Vous avez besoin d’être attentif et vous avez besoin des meilleurs cerveaux qui existent dans le sport féminin pour l’aider à grandir chaque jour.»

Rapinoe a été impressionnée par la réaction de la foule dimanche, après que son équipe ait battu les Pays-Bas 2-0 pour remporter le match de championnat.

«En ce moment de grande fierté pour l’Amérique, la triste réalité va nous rattraper bien vite et les Américains ne s’en soucieront plus bien rapidement, s’est insurgée Molly Levinson, porte-parole des joueuses dans leur procès contre leur fédération. Ces athlètes génèrent plus de revenus et obtiennent de meilleures audiences télévisées, mais sont moins payés simplement parce qu’elles sont des femmes. Il est temps que la fédération corrige cela une fois pour toutes.»

Anne M. Peterson, The Associated Press