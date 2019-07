En quête d’un 8e titre à Wimbledon, Williams vient à bout de Riske

LONDRES — Lorsque Serena Williams n’a pas obtenu tous les points dont elle avait besoin au service à Wimbledon, elle s’en est remise à son jeu en retour de service.

Williams a assuré sa place dans le carré d’as au All England Club pour la 12e fois, surmontant cinq bris pour finalement vaincre Alison Riske 6-4, 4-6 et 6-3, mardi, sur le court central.

«C’est un long et ardu parcours, a reconnu Williams. Ce n’est pas facile.»

La septuple championne de Wimbledon, qui détient 23 titres majeurs au total, a cédé le bris deux fois au début de la première manche malgré six as, tirant de l’arrière 3-1 et 4-3, mais elle a refait le bris à chaque fois puis de nouveau pour enlever la manche.

Williams a maintenu un taux de réussite de 81 pour cent sur ses retours (25 sur 31) à la première manche et elle a remporté plus de 50 pour cent de ses points sur la première balle de service de Riske et son second service. Ce pourcentage a légèrement baissé, passant à 76 à la deuxième manche, mais elle est revenue à 81 à la troisième.

Elle a remporté le match avec un as, son 19e de la journée. Williams n’avait servi que 22 as à ses quatre matchs précédents.

«Elle était si proche de remporter la victoire aujourd’hui, a avoué Williams. Elle a tout donné. Elle n’avait rien à perdre et j’ai réalisé que c’était également mon cas. Je dois juste faire mieux.»

Riske, qui a surpris la favorite Ashleigh Barty au quatrième tour, n’avait encore jamais affronté Williams sur le circuit et disputait les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Elle a tiré avantage de toutes ses chances pour convertir chacune de ses cinq balles de bris qu’elle s’est données.

Victoire de Halep

Plus tôt sur le court no 1, Simona Halep a défait Zhang Shuai 7-6 (4), 6-1, pour atteindre les demi-finales du tournoi anglais pour la deuxième fois.

Halep, qui a battu la jeune sensation Coco Gauff en deux manches au quatrième tour, est la tête de série la mieux classée encore en lice au 7e rang.

Halep a cédé le bris à son premier jeu au service lorsque Zhang a rapidement pris les devants 3-0 à la première manche. La Roumaine a fait face à quatre autres balles de bris à 4-1 mais elle a éventuellement conservé son service lors d’un jeu qui a donné lieu à six égalités et elle a fait le bris pour revenir à 4-3. Au bris d’égalité, elle a converti sa première balle de manche avec un coup droit vainqueur.

À la deuxième manche, Halep a réussi deux fois le bris pour se hisser en avant 5-1 et elle a confirmé sa victoire à sa deuxième balle de match avec un autre coup droit.

La championne 2018 des Internationaux de France cherche à gagner un deuxième titre du Grand Chelem en carrière mais elle n’avait pas atteint les demi-finales à Londres depuis 2014.

The Associated Press