L’Italien Elia Viviani s’offre la victoire au sprint au Tour de France

NANCY, France — L’Italien Elia Viviani a obtenu sa première victoire d’étape au Tour de France après s’être imposé lors d’un sprint groupé.

Viviani a profité de la légère descente vers Nancy, dans l’est du pays, pour faire parler sa puissance. Il a devancé Alexander Kristoff et Caleb Ewan et gagné la quatrième étape de la course de trois semaines.

Le parcours principalement sur le plat de 213,5 kilomètres de Reims à Nancy ne proposait pas de difficulté majeur et offrait l’occasion aux sprinteurs de se disputer la victoire d’étape.

Julian Alaphilippe, le premier Français à revêtir le maillot jaune en cinq ans après son effort en solitaire la veille, est demeuré en tête du classement général, sans changement notable au sommet de la hiérarchie.

Michael Woods, d’Ottawa, a conclu le sprint dans le même temps que le vainqueur tandis que Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a concédé 46 secondes à l’arrivée.

Viviani et Alaphilippe se sont chaleureusement étreints à l’issue de la deuxième victoire consécutive de leur équipe Deceuninck-Quick Step.

Kristoff a démarré le sprint dans la dernière ligne droite, mais n’a pu résister à Viviani parti du côté gauche de la route.

Viviani a maintenant remporté des victoires d’étape aux trois Grands Tours, dont quatre au Giro et trois à la Vuelta espagnole.

Alaphilippe a été applaudi tout au long de l’étape. Après que plusieurs douzaines d’amateurs l’aient accueilli à l’hôtel de son équipe dans la matinée, des partisans le long des rues des petits villages de l’est de la France l’ont acclamé bruyamment en criant «Loulou, Loulou!» — le surnom du Français.

Alaphilippe a profité d’une journée sans pression, bien protégé dans le peloton par ses coéquipiers, puis il a joué un rôle dans le sprint final pour lancer le dernier effort de Viviani.

Le champion en titre, Geraint Thomas, et les autres principaux prétendants ont également profité d’une journée calme, s’assurant simplement d’être en avant pour éviter les chutes ou les cassures.

Sous le soleil radieux de Reims, trois coureurs se sont échappés dès le premier kilomètre.

Sur une longue portion du tracé sur le plat, Yoann Offredo, Frederik Backaert et Michael Schär ont pris une avance qui n’a pas jamais dépassé les trois minutes et 40 secondes, le peloton les tenant en laisse pendant 180 kilomètres avant que les équipes de sprinteurs organisent la poursuite et accélèrent l’allure.

Le trio a finalement été rattrapé à 17 km de la petite montée Côte de Maron, laissant les projecteurs aux hommes les plus rapides du peloton.

