Jack Hughes participe à un premier entraînement avec les Devils du New Jersey

NEWARK, N.J. — Jack Hughes n’a pas déçu à sa première journée au camp de perfectionnement des Devils du New Jersey.

Hughes, choisi au premier rang du dernier repêchage, a démontré l’étendue de son talent en parcourant la patinoire à grande vitesse, en décochant des tirs puissants et en complétant des passes précises vers ses coéquipiers.

Oui, il ne s’agissait que d’une séance d’entraînement de 45 minutes avec presque aucun contact. Mais il s’agissait aussi d’une première occasion pour Hughes, 18 ans, de s’acclimater à l’environnement qu’il retrouvera en septembre pour son premier vrai camp.

«C’était bien de chausser les patins et de sauter sur la glace, a dit Hughes après le premier jour du camp de perfectionnement, qui se déroulera jusqu’à samedi. C’était également spécial d’enfiler mon nouvel uniforme pour une première fois.»

Hughes, qui portait le numéro 86, était sur la patinoire avec trois dizaines de joueurs, dont neuf des 11 joueurs repêchés par les Devils le mois dernier. Les autres étaient surtout des joueurs qui ont évolué dans la Ligue américaine la saison dernière.

Pour Hughes, c’était principalement une première occasion de découvrir le hockey professionnel et son nouvel environnement de travail. Sur la glace, Hughes semblait déjà très à l’aise.

«Rien de tout ça ne serait possible sans la glace, a dit Hughes. C’est là où j’ai le plus de plaisir et j’adore ce que je fais. Rien de tout ça ne serait possible sans le hockey. Et ça, je le sais.»

Hughes avait déjà hâte aux premiers matchs simulés à trois contre trois prévus mercredi. Il a accumulé 74 buts et 154 aides en 110 matchs avec le programme de développement américain. Il espère inscrire quelques buts dès mercredi.

«Je me concentre sur ma préparation pour jouer dans la Ligue nationale, a dit Hughes. C’est mon objectif et je veux avoir du succès. Mais je ne pense pas trop aux attentes envers moi.»

Patrick Moynihan, qui a été choisi en sixième ronde par les Devils et qui jouera à l’Université Providence la saison prochaine, est convaincu que Hughes aura du succès.

«Il est d’abord une personne phénoménale et ensuite un excellent joueur, a dit Moynihan au sujet de Hughes, qu’il a côtoyé au sein du programme de développement américain. Sa vision du jeu, son coup de patin, il peut tout faire sur la patinoire.»

