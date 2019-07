Après la pause du match des étoiles vient rapidement la date limite des échanges

CHICAGO — Francisco Lindor et les Indians de Cleveland espèrent rattraper Nelson Cruz et les étonnants Twins du Minnesota. Matt Chapman et les Athletics d’Oakland courent derrière Jose Altuve et les Astros de Houston. Max Scherzer et les Nationals de Washington souhaitent rejoindre Ronald Acuna fils et les Braves d’Atlanta.

Alors que la saison des Ligues majeures de baseball reprendra ce week-end, plusieurs équipes de pointe ont encore beaucoup de travail à accomplir.

Les meneurs de cinq des six sections détiennent des avances d’au moins cinq matchs et demi en tête à la reprise des activités après la pause du match des étoiles, remporté 4-3 par la Ligue américaine, mardi.

La vie est belle pour deux des plus grandes équipes du baseball, alors que les Dodgers de Los Angeles dominent la section Ouest de la Nationale et les Yankees de New York trônent au sommet de la section Est de l’Américaine malgré de nombreuses blessures en première moitié de campagne.

«Cette équipe est capable d’accomplir de grandes choses, a insisté le lanceur des Yankees James Paxton. Il y a des joueurs très talentueux ici, des gars motivés, de grands meneurs. Nous sommes en bonne position pour continuer sur notre lancée.»

La seule exception présentement est la section Centrale de la Nationale. Les Cubs de Chicago sont en tête, mais ils ont une avance de seulement quatre matchs et demi… sur le dernier rang occupé par les Reds de Cincinnati! Les Brewers de Milwaukee occupent le deuxième rang à un demi-match des Cubs.

«Personne n’est capable de s’échapper, a noté l’arrêt-court des Cardinals de St. Louis Paul DeJong. Nous avons donc toujours confiance de pouvoir gagner le titre.»

Plusieurs équipes auront des décisions difficiles à prendre à l’approche de la date limite des échanges le 31 juillet, une limite rigide cette année alors qu’aucun échange ne pourra ensuite être complété jusqu’à la fin de la saison. Les joueurs pourront néanmoins être soumis au ballottage après la date limite, mais devront porter les couleurs de leur nouvelle formation avant le 1er septembre pour qu’ils soient admissibles à jouer en séries.

Les lanceurs Madison Bumgarner et Will Smith, des Giants de San Francisco, Marcus Stroman, des Blue Jays de Toronto, et Matthew Boyd, des Tigers de Detroit, pourraient représenter de belles prises.

Les Indians pourraient mettre un peu de piquant dans la course dans la Centrale de l’Américaine dès ce week-end, alors qu’ils accueillent les Twins pour une série de trois matchs. Ils ont un dossier de 21-6 depuis le 1er juin.

«Nous n’avons pas bien joué en mai, a reconnu Lindor. Mais maintenant, nous jouons de la bonne façon et nous avons beaucoup de plaisir.»

Les Nationals ont aussi retrouvé le sourire après un horrible début de saison et ils pourraient ébranler l’état des forces dans l’Est de la Nationale. Menés par Scherzer, les Nationals ont gagné 15 de leurs 19 derniers matchs pour s’approcher à six matchs des Braves. Les deux équipes disputeront 14 matchs d’ici la fin de la saison, dont sept en juillet.

«Nous pouvons éviter les erreurs et jouer notre meilleur baseball. Nous pouvons rivaliser avec quiconque dans cette ligue», a dit Scherzer.

Les Astros rendront visite aux Rangers du Texas jeudi, alors que de nombreux des meilleurs frappeurs des Majeures reprendront leur quête vers des records de puissance. Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, mène la charge avec 31 circuits.

Si la tendance se maintient, il se frappera 6668 circuits cette saison dans les Majeures, ce qui pulvériserait l’ancienne marque de 6105 établie en 2017.

«Les gars passent chaque jour à travailler sur leur élan, a rappelé le premier-but des Pirates de Pittsburgh Josh Bell. Nous voulons offrir un bon spectacle!»

Jay Cohen, The Associated Press