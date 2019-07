L’ancien lanceur des Yankees Jim Bouton, auteur de «Ball Four», est décédé

GREAT BARRINGTON, Mass. — Jim Bouton, un ancien lanceur des Yankees de New York qui a secoué et mis en colère le conservateur monde du baseball avec son controversé livre «Ball Four», est décédé. Il était âgé de 80 ans.

La famille de Bouton a annoncé qu’il avait rendu l’âme mercredi à la résidence qu’il partageait avec sa femme Paula Kurman. Il combattait une maladie du cerveau associée à la démence et vivait dans un centre de soins palliatifs. Bouton avait aussi subi deux AVC en 2012.

Publié en 1970, «Ball Four» a raconté les sorties nocturnes de son légendaire coéquipier Mickey Mantle et relaté en détail l’usage de stimulants dans les Ligues majeures. Ce regard sur le baseball hors du losange s’est voulu instructif et divertissant, mais Bouton en a payé un prix coûteux alors que d’anciens coéquipiers, d’autres joueurs et des dirigeants d’équipes du baseball majeur l’ont ostracisé pour avoir exposé leurs secrets.

Lanceur droitier si puissant qu’il pouvait en perdre sa casquette, Bouton a présenté une fiche de 21-7 avec six blanchissages en 1963 — sa deuxième saison dans les Ligues majeures — et affiché un dossier de 18-13 avec quatre autres jeux blancs en 1964.

Lors de ces deux campagnes, les Yankees ont été battus en Série mondiale. En 1963, contre les Dodgers de Los Angeles, il a perdu son seul départ. La saison suivante, il a récolté deux victoires contre les Cardinals de St. Louis.

En 1965, Bouton s’est blessé au bras droit et a complété l’année avec un dossier de 4-15, et a été très peu utilisé lors des trois saisons suivantes avec New York. Il s’est lancé dans la rédaction de «Ball Four» en 1969, une saison qu’il a passée avec les Pilots de Seattle — un club d’expansion — et les Astros de Houston, et il a remplacé sa balle rapide par une balle papillon dans l’espoir de prolonger sa carrière.

Bouton a également porté les couleurs des Astros en 1970 et en 1978, à l’âge de 39 ans, il a tenté un retour avec les Braves d’Atlanta, pour lesquels il a affiché un dossier de 1-3. Il a mis fin à sa carrière de dix ans avec une fiche de 62-63 et une moyenne de points mérités de 3,57.

Bouton a été animateur sportif à deux stations de télévision de New York, rédigé d’autres livres et a été la vedette d’une comédie télévisée inspirée du livre «Ball Four», au réseau CBS en 1976, qui n’a duré que cinq épisodes.

The Associated Press