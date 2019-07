Lance Lynn récolte sa 12e victoire et mène les Rangers vers un gain de 5-0

ARLINGTON, Texas — Lance Lynn a égalé un sommet cette saison en retirant 11 frappeurs sur des prises et il a été solide durant sept manches pour permettre aux Rangers du Texas d’écraser les Astros de Houston 5-0, jeudi soir.

Lynn (12-4) a récolté sa cinquième victoire consécutive et il présente un dossier de 8-1 à ses 10 derniers départs en plus d’être le seul lanceur des Majeures à avoir atteint le plateau des 12 victoires cette saison. Il a limité les Astros à six coups sûrs (cinq simples et un double) et a alloué deux buts sur balles. Soixante-quinze de ses 110 lancers étaient des prises.

Le gaucher des Astros Framber Valdez (3-5), n’a même pas réussi à passer au travers une manche, après que les Rangers eurent amorcé le match en force en inscrivant quatre points.

Les Astros (57-34), meneurs de la section Ouest de la Ligue américaine, ont toujours une avance de sept matchs sur les Athletics d’Oakland. Les Rangers (49-42) occupent le troisième rang, à huit matchs des meneurs.

Lynn, qui a signé un pacte de trois ans d’une valeur de 30 millions $ l’hiver dernier après avoir porté l’uniforme des Twins du Minnesota et des Yankees de New York la saison dernière, présente une fiche de 8-0 et a maintenu une moyenne de points mérités de 3,90 en 10 matchs à domicile pour les Rangers.

Le droitier a effectué au moins 100 lancers lors de ses 10 derniers départs consécutifs, soit la deuxième plus longue séquence des Majeures cette saison. Max Scherzer des Nationals de Washington se trouve au premier rang après avoir réalisé 100 lancers lors de 12 départs de suite plus tôt lors de la présente campagne.

Jose Leclerc et Chris Martin ont uni leurs efforts pour conserver le jeu blanc des Rangers, leur quatrième cette saison. C’était la sixième fois que les Astros étaient blanchi.

Après qu’Elvis Andrus ait donné les devants aux Rangers en première grâce après avoir été retiré sur un roulant, les cogneurs Nomar Mazara et Joey Gallo ont ajouté respectivement un simple et un double pour porter la marque à 2-0.

Rougned Odor, qui présente une faible moyenne au bâton de ,198, a creusé l’écart 4-0 en frappant un double de deux points. Il a récidivé en troisième et il est rentré au bercail lorsque Jeff Mathis a frappé un simple.

The Associated Press