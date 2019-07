Wimbledon: Dabrowski en finale du double féminin en compagnie de Xu

LONDRES — L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu chinoise Yifan Xu ont atteint la finale du double féminin à Wimbledon­.

Dabrowski, d’Ottawa, et Xu ont vaincu les Tchèques et deuxièmes têtes de série Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova 6-1, 3-6, 6-3, vendredi.

Âgée de 27 ans, Dabrowski en sera à une première finale en double féminin en Grand Chelem. Elle a deux victoires en double mixte à son palmarès.

Quatrièmes têtes de série, Dabrowski et Xu affronteront en finale soit les favorites Timea Babos et Kristina Mladenovic, soit les troisièmes têtes de série Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova.

L’an dernier à Wimbledon, Dabrowski et Xu avaient été éliminées lors des demi-finales.

La Presse canadienne