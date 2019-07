Adam Wainwright est rayé de la formation en raison de spasmes au dos

SAINT-LOUIS — Les Cardinals de St. Louis ont rayé de la formation le lanceur droitier Adam Wainwright en raison de spasmes au dos.

Âgé de 37 ans, Wainwright devait effectuer un départ contre les Diamondbacks de l’Arizona, vendredi. C’est plutôt Daniel Ponce de Leon qui sera d’office au monticule.

Wainwright, qui a été sélectionné trois fois au match des étoiles, montre un dossier de 5-7 et une moyenne de points mérités de 4,31 en 16 départs cette saison. Les Cardinals n’ont pas placé Wainwright sur la liste des blessés et le gérant Mike Shildt a indiqué qu’il pourrait effectuer son départ aussi tôt que dimanche.

Wainwright était assuré d’empocher deux millions $ US cette saison et il a déjà mis la main sur un boni de 500 000 $, parce qu’il a effectué cinq départs, et deux bonis d’un million $, parce qu’il a dépassé le cap des 10 et 15 départs. Il empochera un boni de 1,5 million $ lorsqu’il atteindra le plateau des 20 départs et des bonis de deux millions $ pour chaque tranche de cinq départs qui suivra.

Ponce de Leon revendique une fiche de 1-0 et une moyenne de points mérités de 2,16 en trois départs et trois apparitions en relève cette saison.

Le gaucher Robbie Ray obtiendra le départ pour les Diamondbacks.

The Associated Press