Un simple de Jason Heyward permet aux Cubs de battre les Pirates 4-3

CHICAGO — Jason Heyward a brisé l’égalité à l’aide d’un simple après deux retraits en huitième manche et les Cubs de Chicago ont défait les Pirates de Pittsburgh 4-3, vendredi, lors de leur premier match depuis la pause du match des étoiles.

Kris Bryant a donné le ton à la poussée décisive des Cubs en soutirant un but sur balles à Jason Crick (3-5), après un retrait. Bryant s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’une autre passe gratuite, celle-là à Victor Caratini après deux retraits. Il a marqué le point victorieux à la suite du solide coup sûr de Heyward au champ gauche, évitant de justesse de se faire toucher par le receveur Elias Diaz.

Quatrième de cinq releveurs employés par les Cubs, Randy Rosario (1-0) a réussi le dernier retrait de la huitième manche. Craig Kimbrel a été parfait en neuvième pour son troisième sauvetage en quatre opportunités.

Les Cubs, qui disputaient le premier de neuf matchs d’affilée à domicile, ont récolté une troisième victoire à leurs quatre dernières rencontres même s’ils ont laissé filer une avance de 3-0.

Yu Darvish a inscrit huit retraits sur des prises en six superbes manches de travail, lors de l’un de ses meilleurs départs depuis qu’il s’est joint aux Cubs avant le début de la dernière saison. Il a retiré les 13 premiers frappeurs à lui faire face, a concédé deux coups sûrs et un but sur balles, mais n’a toujours pas gagné au Wrigley Field depuis qu’il porte l’uniforme des Cubs.

Chris Archer a réalisé dix retraits au bâton — un sommet personnel cette saison — en six manches complètes au monticule pour les Pirates. Il a été victime de trois points sur trois coups sûrs.

Bryant a rompu l’égalité de 0-0 avec son 18e circuit de la saison à titre de premier frappeur de la septième manche. Sa claque au champ gauche contre Archer a suivi un ballon dans le territoire des fausses balles au champ droit que le voltigeur Melky Cabrera a semblé perdre de vue dans le soleil.

Robel Garcia a ajouté un ballon sacrifice contre Michael Feliz et le frappeur suppléant David Bote a porté la marque 3-0 à la suite d’un but sur balles avec les buts remplis. Les Cubs ont cependant raté une chance d’ajouter des points quand Kyle Schwarber a mis fin à la manche en se commettant dans un double jeu.

Les Pirates ont ensuite égalé la marque en première moitié de la huitième manche. Avec deux retraits et des coureurs aux premier et deuxième coussins. Starling Marte a claqué un coup de canon sur l’Avenue Waveland contre le releveur Pedro Strop. Il s’agissait de son premier circuit depuis le 27 juin, et de son 13e de la saison.

Matt Carlson, The Associated Press