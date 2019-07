Stephen Strasburg et les Nationals blanchissent les Phillies 4-0

PHILADELPHIE — Stephen Strasburg a retiré six frappeurs sur des prises en six manches, Victor Robles a réussi un simple de deux points et les Nationals de Washington ont blanchi les Phillies de Philadelphie 4-0, vendredi soir.

Strasburg (11-4) a donné sept coups sûrs et un but sur balles, poursuivant sa domination contre les Phillies. Il montre un dossier de 13-2 en carrière contre eux et une fiche de 6-0 à Philadelphie.

Les Nationals ont gagné 16 de leurs 20 dernières parties et ils ont devancé les Phillies par un match et demi, au deuxième rang de la section Est de la Nationale. La troupe de Philadelphie a perdu 14 de ses 36 matchs depuis le 29 mai.

The Associated Press