Après avoir battu Nadal, Federer retrouve Djokovic dans son chemin

LONDRES — Si Roger Federer espère améliorer son record avec un neuvième titre à Wimbledon, il devra enchaîner sa victoire face à Rafael Nadal avec une autre aux dépens du champion en titre Novak Djokovic.

Federer a affronté ses deux rivaux lors du même tournoi majeur une seule autre fois, lors des Internationaux de France en 2011. Il avait alors défait Djokovic en demi-finale, avant de s’incliner contre Nadal en finale.

Comme c’est le cas avec Nadal, Federer a aussi affronté Djokovic à maintes reprises au fil des ans et ils sont familiers avec le jeu de l’autre. Et comme c’est le cas avec Nadal, Djokovic a aussi l’avantage dans sa confrontation avec Federer.

«Ce sera comme avant le match face à ‘Rafa’. Quand vous avez affronté quelqu’un plus de 15 fois — incluant à quelques reprises lors des dernières années — il n’y a plus beaucoup de secrets», a noté Federer, qui en sera à sa 12e finale à l’All England Club.

Il s’agira du 48e duel Federer-Djokovic chez les professionnels, soit huit de plus qu’entre Federer et Nadal. Ce sera aussi le 16e duel Federer-Djokovic en Grand Chelem, un de plus qu’entre Djokovic et Nadal et ce qui fracassera un record de l’ère moderne dans le tennis masculin, soit depuis 1968.

Djokovic a l’avantage 25-22 contre Federer, incluant 9-6 en Grand Chelem, 3-1 en finale de tournois majeurs et 2-1 à Wimbledon.

De plus, Djokovic a remporté leurs quatre derniers matchs.

«Ça dépend de qui se sent mieux cette journée-là, qui est dans le meilleur état d’esprit, qui a le plus d’énergie, a dit Federer. Qui aura les nerfs les plus solides dans les moments importants.»

Federer a une fiche de 8-3 en finale à Wimbledon. Deux de ces défaites ont été subies aux mains de Djokovic en 2014 et 2015, l’autre face à Nadal en 2008.

Le Suisse n’avait pas affronté Nadal sur la pelouse de l’All England Club depuis ce match, avant de le vaincre en quatre manches, vendredi.

«Il donne toujours l’impression que les choses difficiles sont faciles à faire, a dit Nadal au sujet de son éternel rival. Il bouge à l’intérieur du terrain plus vite que quiconque. Il applique constamment de la pression sur son adversaire, parce qu’il a l’habileté de frapper la balle plus tôt dans le rebond que quiconque.»

Federer a aussi brillé en retour de service face à Nadal, mais il devra probablement puiser encore plus creux dans ses ressources pour venir à bout de Djokovic, qui trouve toujours le moyen de renvoyer la balle en jeu.

Djokovic en sera à une sixième finale à Wimbledon et il vise un cinquième titre.

«Je vais tenter du mieux possible de contrôler mes émotions afin de pouvoir jouer mon meilleur tennis», a dit Djokovic.

Le titre 2019 de Wimbledon sera le 11e titre majeur consécutif remporté par Federer, Djokovic ou Nadal. Le trio a également gagné 54 des 65 derniers tournois du Grand Chelem.

Une victoire de Federer, qui célébrera son 38e anniversaire de naissance le 8 août, lui permettrait d’améliorer son record avec un 21e titre majeur. Il aurait ainsi une avance de trois sur Nadal, qui est âgé de 33 ans, et de six sur Djokovic, qui est âgé de 32 ans.

Et si Djokovic l’emporte, il portera son total à 16 titres majeurs, deux de moins que Nadal et quatre de moins que Federer.

«Je veux marquer l’histoire de ce sport, a dit Djokovic. J’espère bien sûr avoir l’occasion de gagner autant de titres majeurs que possible. C’est probablement l’objectif ultime.»

