Soto frappe un coup de canon en 9e et propulse les Nationals vers la victoire

PHILADELPHIE — Juan Soto s’est amené au marbre en espérant une balle rapide explosive et il a frappé la première qu’il a vue.

Soto a dénoué l’impasse en neuvième en cognant un circuit de deux points aux dépens de Hector Neris et les Nationals de Washington sont venus de l’arrière pour battre les Phillies de Philadelphie 4-3, samedi.

«Je m’y en attendais, j’étais prêt. Ç’a été incroyable», a raconté Soto.

Soto avait également brisé l’égalité face aux Phillies, le 9 avril dernier, lorsqu’il a frappé un circuit de trois points en 10e manche.

«Je n’ai pas de mots pour le décrire à sa juste valeur, a admis le gérant des Nationals, Dave Martinez, rappelant que Soto est âgé que de 20 ans. Il ne se laisse pas impressionner lors des moments importants et stressants. Il est un bon frappeur. Il a un plan lorsqu’il s’amène dans le cercle des frappeurs.»

Neris (1-4) a retiré les deux premiers frappeurs avant qu’Anthony Rendon frappe un simple. Soto a par la suite propulsé la balle au champ centre pour amasser sa 16e longue balle de la saison, permettant aux Nationals de combler un déficit de 3-0.

Wander Suero (2-4) a effectué les deux derniers retraits pour mériter la victoire et Sean Doolittle a obtenu son 20e sauvetage en 24 tentatives.

Le Nationals ont remporté 17 de leurs 21 derniers matchs et se sont approchés à deux matchs et demi des Phillies, qui présentent un dossier de 14-23 depuis qu’ils sont en tête du classement de la section Est de la Ligue nationale.

«C’est une séquence difficile, a admis le gérant des Phillies Gabe Kapler. Nous savons que ce n’est pas le genre de niveau auquel on veut jouer, mais nous sommes résilients.»

Aaron Nola a concédé cinq coups sûrs et un point et a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches de travail. Il présente une moyenne de points mérités de 0,76 à ses cinq derniers départs. Neris a toutefois gâché son troisième sauvetage de la saison et a coûté la victoire à Nola.

«Ce n’est pas encore terminé, s’est exclamé Nola. Nous avons beaucoup de talent dans cette équipe. Nous savons que nous sommes assez bon pour gagner.»

Patrick Corbin, le gaucher des Nationals, a alloué trois points et six coups sûrs en six manches, effectuant également 10 retraits sur des prises. À ses quatre derniers départs combinés, il a accordé trois points mérités.

Les Phillies ont pris les devants 2-0 en deuxième manche. Rhys Hoskins a amorcé la manche en frappant un double et a croisé le marbre lorsque Cesar Hernandez a frappé un simple en direction de la ligne du champ gauche. Maikel Franco a ensuite cogné son 14e circuit de la saison.

Le ballon-sacrifice de Franco en quatrième a creusé l’écart 3-0.

Après que Nola eut concédé deux buts sur balles en sixième, Victor Robles a frappé un simple d’un point.

Les Nationals ont réduit l’écart 3-2 en huitième après une erreur de la part de Franco en défensive. F

The Associated Press