Masahiro Tanaka connaît un bon match et les Yankees battent les Blue Jays 4-2

NEW YORK — Masahiro Tanaka a été efficace pendant six manches, Gio Urshela a produit deux points et les Yankees de New York ont défait les Blue Jays de Toronto 4-2, dimanche après-midi.

Tanaka (6-5) a accordé deux points, quatre coups sûrs et un but sur balles. Le droitier, qui n’avait eu aucune décision à ses trois derniers départs, a gagné pour une première fois depuis le 17 juin.

«Nous ne serions pas en première place sans Gio», a reconnu Aaron Judge, alors que les Yankees présentent un dossier de 59-32 cette saison et une fiche de 20-6 face aux équipes de la section Est de la Ligue américaine depuis le 19 mai.

«Les changements qu’il a fait lors de la saison morte, les ajustements qu’il a apportés à son jeu, tous les efforts et le travail qu’il a mis là-dedans, ça finit maintenant par payer.»

Aroldis Chapman a été parfait en neuvième manche et il a enregistré un 25e sauvetage en 28 occasions.

Les Yankees (59-32) ont pris les devants 2-0 en deuxième manche à la suite d’un simple de deux points au champ gauche d’Urshela aux dépens du partant des Blue Jays, Marcus Stroman (5-10).

Stroman, qui est natif de New York, a effectué un premier départ depuis le 29 juin après avoir été à l’écart du jeu en raison d’une crampe au muscle pectoral gauche. Il a alloué trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule pour les Blue Jays (35-59).

Tanaka avait blanchi ses adversaires lors des quatre premières manches jusqu’à ce que les Blue Jays créent l’égalité grâce à deux claques en solo, en cinquième. Randal Grichuk a amorcé la manche avec son 16e circuit de la campagne.

Après que Tanaka eut retiré sur des prises Danny Jansen et forcé Teoscar Hernandez à être retiré sur une chandelle, Eric Sogard a expédié un tir du Japonais par-dessus la clôture du champ droit. Il s’agissait de son 10e coup de quatre buts de la saison.

En fin de cinquième manche, Urshela a redonné les devants aux Yankees quand il a croisé le marbre à la suite d’un mauvais lancer de Stroman. Jansen a bien saisi la balle et il s’est dirigé vers la plaque, mais il n’a pas été en mesure de retirer le joueur de troisième coussin.

Urshela, acquis par les Yankees en août 2018 par le biais d’une transaction avec les Blue Jays de Toronto avant d’être relégué dans les mineurs, a époustouflé son équipe avec quelques attrapés qui se mériteraient des honneurs et un flair offensif puissant.

«C’est vraiment plaisant de jouer pour cette équipe», a mentionné Urshela, qui a atteint un sommet en carrière avec 41 points produits et 70 coups sûrs. Il présente également une moyenne au bâton de ,302.

«Depuis le camp d’entraînement que je suis ici et j’ai vraiment du plaisir.»

Le cinquième circuit de la saison de Mike Tauchman, contre le releveur des Blue Jays Derek Law, a procuré une autre avance de deux points aux Yankees, en septième manche.

