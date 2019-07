Les Rays flirtent avec un match parfait dans un gain de 4-1 contre les Orioles

BALTIMORE — Les Rays de Tampa Bay ont amené un match parfait jusqu’en neuvième manche, avant que Hanser Alberto réussisse un simple, mais ils ont tout de même battu les Orioles de Baltimore 4-1, dimanche.

Ryne Stanek a lancé pendant les deux premières manches avant que Ryan Yarbrough prenne le relais. Ce dernier a déstabilisé les frappeurs des Orioles, mais Alberto a déjoué la défensive spéciale pour empêcher l’exploit.

Twins 3 Indians 4

Carlos Santana a frappé un circuit en solo qui a brisé l’égalité en septième manche et les Indians de Cleveland ont évité le balayage en défaisant les Twins du Minnesota 4-3.

Santana, qui revient de sa première apparition en carrière au match des étoiles, a expédié un tir de Trevor May (3-2) dans les gradins du champ droit pour sa 21e longue balle de la campagne.

Nationals 3 Phillies 4

Maikel Franco a réussi un coup de quatre buts victorieux en neuvième manche, procurant un gain de 4-3 aux Phillies de Philadelphie contre les Nationals de Washington.

Franco a catapulté le premier tir qu’il a vu de Matt Grace (0-2) par-dessus la clôture du champ gauche. Il s’agissait de son deuxième circuit victorieux en carrière. J.T. Realmuto a également cogné une longue balle pour les Phillies.

Mets 6 Marlins 2

Robinson Cano a claqué un circuit pour un deuxième match de suite, guidant les Mets de New York vers une victoire de 6-2 contre les Marlins de Miami.

Cano a conclu la rencontre avec quatre coups sûrs en cinq apparitions au marbre. Il s’agissait de son premier match de quatre coups sûrs depuis le 7 mai. Jacob deGrom (5-7) a lancé pendant cinq manches, allouant un point, six coups sûrs et trois buts sur balles pour les Mets.

Diamondbacks 2 Cardinals 5

Paul Goldschmidt a frappé un circuit, Adam Wainwright n’a donné aucun point en sept manches et les Cardinals de St. Louis ont eu raison des Diamondbacks de l’Arizona par la marque de 5-2.

Wainwright (6-7), qui avait raté son départ de vendredi en raison de spasmes au dos, a bien utilisé son arsenal de lancers pour ne concéder que quatre coups sûrs et un but sur balles. Carlos Martinez a récolté un cinquième sauvetage cette saison.

Tigers 12 Royals 8

Jeimer Candelario a vidé les sentiers grâce à un double, Gordon Beckham a ajouté une longue balle de deux points lors d’une troisième manche de sept points et les Tigers de Detroit ont vaincu les Royals de Kansas City 12-8.

Harold Castro a réussi deux coups sûrs en troisième manche, au cours de laquelle les Tigers ont envoyé 11 frappeurs au marbre. Les six premiers ont placé la balle en lieu sûr alors que Brandon Dixon et Niko Goodrum ont aussi produit un point.

Pirates 3 Cubs 8

Jason Heyward, Albert Almora fils et Kyle Schwarber ont cogné une longue balle et les Cubs de Chicago ont facilement gagné 8-3 contre les Pirates de Pittsburgh.

Robel Garcia a réussi deux doubles et Anthony Rizzo a ajouté deux coups sûrs pour aider le partant Jose Quintana (7-7). Ce dernier a permis trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Giants 8 Brewers 3

Tyler Beede a bien lancé jusqu’en septième manche, aidant les Giants de San Francisco à défaite les Brewers de Milwaukee 8-3.

Beede a accordé trois points et sept coups sûrs en deux manches et deux tiers, mais il a surtout retenu l’attention pour son coup de bâton. Il a placé deux balles en lieu sûr en plus de produire le point qui a donné les devants aux Giants.

