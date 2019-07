Goosen obtient son premier titre en remportant le Championnat des joueurs

AKRON, Ohio — Retief Goosen a réalisé deux oiselets au 17e et au 18e fanion pour remporter le Championnat sénior des joueurs, dimanche.

Il s’agit de sa toute première victoire sur le circuit des Champions de la PGA. Le Sud-Africain a brisé l’égalité qui régnait à la tête du classement au 17e trou et a par la suite creusé l’écart au 18e pour prendre les devants par deux coups sur Jay Haas et Tim Petrovic.

Alors qu’il possédait trois coups d’avance sur ses adversaires après avoir amorcé le tournoi avec une ronde de 69 et une ronde de 62, Goosen a connu son lot d’ennuis lors de la troisième ronde et il a amorcé la ronde finale avec un retard de trois coups sur Scott Parel. Deux fois champion de l’Omnium des États-Unis, Goosen a mis les bouchées doubles après avoir commis un boguey au premier trou, une normale-4. Il a réussi un aigle au second trou et a par la suite joué la normale lors des huit trous suivants. Il s’est également rattrapé après avoir commis un double-boguey au 11e trou avec deux oiselets au 12e et au 13e trou.

Haas a remis une carte de 67, tandis que Petrovic a conclu son parcours avec un score de 68.

Parel a quant à lui été relégué au quatrième rang, à égalité avec Kent Jones (71), en vertu d’une ronde de 73.

Steven Stricker, qui a remporté l’Omnium sénior des États-Unis il y a deux semaines, se trouve au sixième échelon après avoir remis une carte de 72.

Le Canadien Stephen Ames a chuté de sept rangs au classement pour se retrouver à la 39e position après avoir bouclé sa ronde en 74 coups.

The Associated Press