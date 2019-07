Les Devils devront convaincre l’attquant Taylor Hall de rester au New Jersey

Après que les Devils aient acquis P.K. Subban, Taylor Hall a envoyé un crochet vert à Ray Shero par texto.

«C’était un peu comme ‘un item de moins sur la liste’, a raconté Shero. J’imagine que c’est positif.»

Les Devils ne sont toutefois pas sortis de l’auberge s’ils veulent convaincre Hall de ratifier une prolongation de contrat avec eux plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes l’été prochain. Les deux parties ne sont pas pressées d’entamer les discussions pour le renouvellement de l’entente du joueur par excellence de la LNH en 2018, et même si Shero a déjà posé plusieurs gestes pour améliorer son équipe, le processus risque de se poursuivre la saison prochaine afin de déterminer si Hall souhaite poursuivre l’aventure au New Jersey ou non.

«Tu veux jouer pour la meilleure équipe possible, et ça fait neuf saisons que je joue dans la LNH et je n’ai gagné qu’un seul match éliminatoire, a raconté Hall. Tu veux faire partie d’une équipe qui n’aspire pas uniquement à participer aux séries éliminatoires, mais aussi à remporter la Coupe Stanley chaque année, car je sais qu’il ne me reste pas beaucoup d’années à passer dans cette ligue, ni d’occasions de gagner la Coupe Stanley. Je ne suis jamais passé près jusqu’ici. Je veux rattraper le temps perdu, mais en même temps je veux réfléchir et poser le bon geste (pour ma carrière).»

Les Devils ont acquis Subban, obtenu le premier choix du dernier repêchage (Jack Hughes) et offert un contrat au joueur autonome Wayne Simmonds.

«C’est une équipe qui est en progression, qui s’améliore constamment, a dit Simmonds. Ils ont ajouté plusieurs éléments cet été, dont moi. Et bien sûr il y a P.K. et Jack Hughes. Ils disposent d’une pépinière de jeunes talents. Je suis très excité de faire partie de cette équipe.»

Après une saison décevante — Hall a raté la moitié de la campagne en raison d’une blessure à un genou et les Devils ont terminé au 29e rang dans la LNH —, Shera a compris que l’ailier étoile souhaitait être mieux entouré.

«Certains gestes que nous avons posés ont démontré que nous voulons améliorer notre équipe, pas seulement pour Hall mais pour tous nos joueurs, a dit Shero. Mon travail consiste à bâtir la meilleure équipe possible, tant à court terme qu’à long terme, et aussi lorsque je dois m’adresser aux joueurs et entretenir des relations avec eux je veux m’asseoir et leur expliquer ce que nous tentons de faire, pour qu’ils soient au courant de notre plan.»

Shero a d’ailleurs demandé à Hall ce qu’il pensait de Subban avant d’effectuer la transaction pour le lauréat du trophée Norris en 2013, et il a obtenu son approbation sans réserve. Même chose pour Simmonds, puisque Hall a félicité Shero d’avoir posé ce geste.

«J’ai toujours aimé le New Jersey. Ça n’a jamais changé, a évoqué Hall. Je crois que le niveau de talent de notre équipe a augmenté, et c’est ce que tous les joueurs d’une équipe veulent voir pendant l’été. C’est excitant. Il y aura plusieurs nouveaux visages dans le vestiaire la saison prochaine. Il faudra connaître un bon début de saison. L’arrivée de nouveaux joueurs dynamisera notre équipe, ce qui est très encourageant.»

L’attaquant âgé de 27 ans a passé ses six premières saisons dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton, et c’est peut-être la raison pour laquelle il veut attendre encore un peu avant de trancher à savoir si les Devils représenteront de véritables prétendants à la Coupe Stanley.

Et c’est probablement pour cette raison que Hall est aussi loquace en plein mois de juillet, afin de faire passer son message que les Devils doivent connaître un très bon début de saison. Pour Hall, les victoires sont plus importantes sur la patinoire en hiver que sur le marché des joueurs autonomes en plein été.

«Ce sera une grosse décision pour Taylor, a noté Shero. Ce sera une grosse décision pour l’équipe. Les deux parties doivent disposer de toutes les informations disponibles afin de prendre une décision éclairée, et c’est ce que nous avons tenté de bâtir avec Taylor depuis qu’il est arrivé ici. Ça n’a donc pas changé à ce niveau.»

