Abel établit un record et se qualifie pour les JO de Tokyo en 2020

GWANGJU, Corée, République de — Les Québécoises Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille d’argent à l’épreuve du 3 m synchro féminin lors des Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud, assurant du même coup leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Abel a du même coup établi un record canadien, lundi. La Lavalloise a décroché une neuvième médaille en carrière aux Mondiaux, surpassant ainsi la marque de huit qu’elle partageait avec les athlètes à la retraite Alexandre Despatie et Ryan Cochrane pour le plus grand nombre de médailles remportées par un Canadien (tous genres confondus).

Abel et Citrini-Beaulieu ont terminé la compétition avec un total de 311,10 points. Elles sont constamment restées en seconde place pendant leurs cinq plongeons.

Les Chinoises Wang Han et Shi Tingmao ont remporté l’épreuve avec 342 points. Les Mexicaines Paola Spinosa Sanchez et Melany Hernandez Torres ont pris le troisième rang, derrière les Canadiennes, avec 294,90 points.

Du côté des hommes, les Québécois Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray ont abouti au 11e échelon parmi les 12 équipes inscrites à la plateforme de 10 m synchro.

L’épreuve a été remportée par les Chinois Yuan Cao et Aisen Chen (486,93), devant les Russes Viktor Minibaev et Aleksandr Bondar (444,60) et les Britanniques Thomas Daley et Matthew Lee (425,91). Riendeau et Zsombor-Murray ont récolté 368,19 points.

Les Championnats du monde FINA se poursuivent jusqu’au 28 juillet. Les épreuves de plongeon, de natation artistique et d’eaux libres se termineront le 20 juillet, et les épreuves de natation commenceront le 21 juillet.

La Presse canadienne