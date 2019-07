Molinari est conscient qu’il sera parmi les négligés à l’Omnium britannique

PORTRUSH, Royaume-Uni — Le plus vieux tournoi de golf a de vieilles traditions, et Francesco Molinari aurait pu se passer de celle-ci.

Cinquante et une semaines après avoir remporté l’Omnium britannique et avoir vu son nom être inscrit sur la prestigieuse ‘Claret Jug’, l’Italien a dû la rendre.

Et ce ne sera pas facile de la ravoir.

«Je suis très conscient des défis qui sont devant moi, a admis Molinari lundi, à l’occasion de la première ronde d’entraînement officielle au Royal Portrush. Plus gars ont le potentiel pour remporter ce trophée ce week-end. Tout ce que je peux faire, c’est de mon mieux, d’être le plus efficace défensivement et d’être dans la lutte pour le titre dimanche. La semaine sera longue, donc il faudra y aller une étape à la fois.»

La première étape consiste à apprivoiser le parcours.

Molinari faisait partie des 21 golfeurs qui ont disputé l’Omnium d’Irlande au Royal Portrush en 2012.

L’impressionnant dénivelé, la vue époustouflante sur les collines de calcaire appelées ‘White Rocks’ et le château Dunluce au loin — tout ça est très familier. Mais ce n’est pas le même parcours.

L’organisation voulait que deux nouveaux trous — les septième et huitième — se greffent au parcours centenaire afin de faire plus de place aux kiosques alimentaires et à ceux promotionnels puisque plus de 200 000 spectateurs sont attendus à Portrush au cours de la semaine.

Les dénivelés sont plutôt rares sur les parcours traditionnels, surtout ceux qui font partie de la rotation pour l’Omnium britannique, et il y a très peu de fosses de sable très profondes.

«Nous jouons souvent sur des terrains plats en Angleterre, a admis Tommy Fleetwood. Et il y a souvent des fosses de sable très profondes sur ces parcours traditionnels. Ici, les allées sont plus ondulées, et certains coups se font à l’aveugle. Évidemment, il y a beaucoup d’imprévisibilité sur les parcours traditionnels — même quand tu frappes un bon coup. Parfois, la balle ricochera de façon favorable, et parfois non. Mais une chose est certaine, un mauvais coup te fera invariablement très mal.»

Tiger Woods a de nouveau attaqué le parcours très tôt dans la journée, cette fois-ci en compagnie de Rickie Fowler et Dustin Johnson.

Rory McIlroy sera un autre joueur qui attirera sans doute l’attention ce week-end, surtout qu’il évoluera devant ses partisans d’Irlande du Nord.

McIroy a pris part à l’Omnium d’Écosse la semaine dernière et il a terminé au milieu du peloton. Il n’a pas visité le Royal Portrush lundi.

Le coup de départ protocolaire sera effectué jeudi par Darren Clarke, qui a grandi à Dungannon mais qui a développé son talent de golfeur à Portrush, où il habite maintenant. Le directeur général de l’Omnium britannique lui a demandé s’il aimerait donner le coup d’envoi au 148e Omnium britannique — et le premier au Royal Portrush depuis 1951 —, et la réponse n’a pas tardé.

Ce sera un moment de tension, mais aussi un moment de fierté.

«Dès qu’il m’a posé la question, j’ai répondu ‘oui’, a mentionné Clarke. Est-ce que je vais verser une larme? Non. Je serai simplement très fier qu’on obtienne de nouveau ce tournoi en Irlande du Nord. Ce sera un tournoi spectaculaire. Avez-vous vu la quantité de visiteurs qui étaient ici hier (dimanche), et encore ce matin? Sans parler de tous les billets pour les rondes d’entraînement qui se sont envolés. L’ambiance sera vraiment spéciale.»

