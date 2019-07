Judge et les Yankees gardent les Rays à distance en l’emportant 8-3

NEW YORK — Didi Gregorius a dû grimper de quelques divisions de poids pour contenir son coéquipier CC Sabathia et il a ensuite frappé un retentissant grand chelem pour les Yankees de New York.

Entre-temps, Aaron Judge a probablement réussi le coup sûr le plus mémorable de sa saison, qui a été écourtée par les blessures.

Judge a claqué un circuit de deux points pour aider les Yankees à l’emporter 8-3 devant les Rays de Tampa Bay, mardi.

L’imposant joueur des Yankees a fait tourner le vent avec une longue balle en huitième. Luke Voit a ajouté un simple, Gary Sanchez un double et Edwin Encarnacion un but sur balles, après quoi, Gregorius a claqué un grand chelem.

Un lancer après une fausse balle venue très près d’être un circuit, Judge a envoyé le tir de Colin Poche (2-3) dans les gradins du champ droit, obtenant son 10e circuit.

«Après la fausse balle, j’essayais d’être prêt un peu plus tôt, a dit Judge. Il a une bonne balle rapide que plusieurs joueurs ont frappée hors ligne lorsqu’elle était au haut de la zone des prises. J’ai simplement tenté d’en trouver une plus bas dans la zone.»

Au moment de vider les sentiers, Gregorius n’avait placé qu’une seule balle en lieu sûr au cours de ses 23 dernières présences au marbre.

«J’ai finalement été capable de cogner une balle solidement, a déclaré Gregorius. C’est encore plus satisfaisant d’avoir réussi ce circuit contre un gaucher.»

Encarnacion a également réussi un coup de quatre buts, son troisième en deux matches.

DJ LeMahieu (Yankees), Yandy Díaz (Rays) et Austin Meadows (Rays) ont aussi frappé des coups de canon.

Au sommet de la section Est, l’avance des Yankees sur les Rays est maintenant de six matches.

En sixième, les abris et les enclos sont devenus déserts pour cause d’une prise de bec entre Sabathia et Avisaíl García. Sabathia venait de le retirer au bâton sur décision, avec deux coureurs sur les buts. Gregorius a empêché Sabathia de trop s’approcher de Garcia et le tout s’est conclu dans le calme.

«Honnêtement, je crois qu’il s’agissait d’une mésentente, a fait valoir Sabathia. Je ne lui parlais même pas. Il m’a regardé et il m’a dit quelque chose et il n’en fallait pas plus. J’ai simplement crié pour m’encourager. Il a peut-être été insulté. Je ne vais jamais reculer devant qui que ce soit.»

Sabathia n’avait pas réalisé que Gregorius, qui est listé à 205 livres comparativement aux 300 du lanceur gaucher, était celui qui le retenait à l’intérieur de l’abri.

«C’était comme si je retenais un ours», a comparé Gregorius.

Sabathia a permis trois points en six manches, retirant six frappeurs sur des prises. En quatrième, Brett Gardner a privé Garcia de ce qui semblait un circuit en sautant à la clôture, au champ gauche.

David Hale (3-0) a retiré trois frappeurs au bâton en deux manches. Il a mis fin à la septième quand Travis d’Arnaud a frappé une balle à double jeu, avec les buts remplis.

D’Arnaud a connu un match de 0 en 4, au lendemain d’une soirée de trois circuits.

Mercredi, les Rays enverront au monticule Yonny Chirinos, tandis que les Yankees vont répliquer avec Domingo German. Ce dernier a un rendement de 2-0 et une moyenne de 0,75 en juillet.

Jake Seiner, The Associated Press