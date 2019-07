Williams fera partie d’un plateau relevé aux Internationaux des États-Unis

NEW YORK — Serena Williams tentera de nouveau d’égaler un record en remportant un 24e titre majeur en carrière cet automne, mais elle devra se méfier. Elle fait partie des 13 détentrices d’un titre du Grand Chelem qui ont obtenu leur laissez-passer pour le tableau principal féminin à Flushing Meadows, mercredi.

Williams s’est inclinée devant Simona Halep en finale à Wimbledon samedi dernier. Elle a aussi plié l’échine devant la Japonaise Naomi Osaka en finale à New York l’an dernier, ce qui signifie que l’Américaine accuse toujours un retard d’un titre majeur sur la détentrice du record (24), Margaret Court.

En plus de Williams, Halep et Osaka, la no 1 mondiale Ashleigh Barty, Venus Williams, Sloane Stephens, Angelique Kerber, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza et Jelena Ostapenko ont déjà remporté au moins un titre du Grand Chelem. Elles ont toutes obtenu leur place dans le tableau principal mercredi.

Les 98 meilleurs joueurs au classement mondial masculin et les 102 meilleures du côté féminin ont obtenu leur billet pour le dernier tournoi majeur de la campagne, qui se déroulera du 26 août au 8 septembre.

C’est donc dire que Bianca Andreescu (no 24), qui soigne présentement une blessure, et Eugenie Bouchard (no 95) auront accès au tableau principal.

Du côté masculin, le Canada sera vraisemblablement représenté par Milos Raonic (no 21), Félix Auger-Aliassime (no 23), Denis Shapovalov (no 29) et Brayden Schnur (no 97).

Les tableaux principaux féminin et masculin seront chacun complétés par 16 joueurs issus des qualifications et huit invités.

— Avec La Presse canadienne

The Associated Press