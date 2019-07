Les Internationaux des États-Unis distribueront une bourse record aux joueurs

NEW YORK — Les Internationaux des États-Unis distribueront une cagnotte record de plus de 57 millions $US, soit la plus importante de l’histoire du tennis.

Les champions — tant masculin que féminin — en simple recevront chacun 3,85 millions $US, tandis que ceux en double empocheront chacun 740 000 $. Ce sont les plus importantes bourses de l’histoire des Internationaux des États-Unis.

La U.S. Tennis Association (USTA) a mentionné jeudi qu’elle avait travaillé en partenariat avec l’ATP et la WTA afin de déterminer les montants octroyés pour chacune des rondes, et précisé que ceux-ci seront des records à chaque stade de la compétition.

Les joueurs qui participeront au premier tour en simple recevront 58 000 $.

L’USTA a ajouté qu’elle versera 500 000 $ à chacun des circuits pour appuyer les programmes d’aide aux joueurs de l’ATP et de la WTA, notamment le fonds de pension.

Le dernier tournoi majeur de la saison se déroulera du 26 août au 8 septembre.

The Associated Press