Les Oilers échangent Milan Lucic aux Flames en retour de James Neal

Les Oilers d’Edmonton auraient échangé l’attaquant Milan Lucic aux Flames de Calgary en retour d’un autre vétéran attaquant, James Neal.

Plusieurs médias rapportent que la transaction a été conclue vendredi.

Lucic a récolté six buts et 14 aides en 79 rencontres avec les Oilers la saison dernière. Il a signé un contrat de sept ans, 42 millions $ US le 1er juillet 2016, mais n’a pas répondu aux attentes depuis.

Le vétéran de 12 saisons a disputé 890 matchs avec les Bruins de Boston, les Kings de Los Angeles et les Oilers. Le choix de deuxième tour, 50e au total en 2006, a inscrit 198 buts et ajouté 303 aides pour 501 points.

Neal a quant à lui marqué sept buts et récolté 12 mentions d’assistance en 63 matchs avec les Flames en 2018-19. Lui aussi un choix de deuxième tour, 33e au total, en 2005, Neal a disputé 766 rencontres avec les Stars de Dallas, les Penguins de Pittsburgh, les Predators de Nashville, les Golden Knights de Vegas et les Flames. Il a inscrit 270 buts et obtenu 244 aides en carrière.

Comme Lucic, Neal a été une grosse prise sur le marché des joueurs autonomes par les Flames l’été dernier, mais n’a pas répondu aux attentes de son contrat de cinq ans, 28,75 millions $. Ses sept buts sont le plus bas total de ses 11 saisons en carrière.

La Presse canadienne