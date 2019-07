Les Angels de Los Angeles abandonnent avec le lanceur Matt Harvey

SEATTLE — Les Angels de Los Angeles ont abandonné sur leur investissement de 11 millions$ US à l’endroit du lanceur Matt Harvey, qu’ils ont désigné pour assignation vendredi.

L’artilleur droitier de 30 ans présentait une fiche de 3-5 avec une moyenne de points mérités de 7,09 en 12 départs. Jeudi soir, il a concédé six points, sept coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches dans une défaite de 6-2 contre les Astros de Houston.

Selon le gérant Brad Ausmus, qui avait auparavant dialogué avec le directeur général Billy Eppler, les Angels ont pris cette décision car ils considéraient qu’ils allaient avoir de meilleures chances de gagner des matchs.

«Matt était un coéquipier très apprécié, un joueur que tout le monde appuyait, incluant moi-même. Mais nous évoluons dans un domaine où il faut gagner des matchs de baseball. En parlant avec Billy, nous avions le sentiment qu’il s’agissait de la meilleure décision à prendre afin de gagner des matchs.»

Pendant un certain temps, avec les Mets de New York, Harvey a été l’un des lanceurs partants les plus dominants dans les ligues majeures. Il a amorcé le match des étoiles de 2013 au Citi Field, mais a subi une blessure au coude plus tard cet été-là. Du coup, il n’a plus jamais réussi, sur une base régulière, à afficher la même puissance et le même contrôle après s’être soumis à une opération de type Tommy-John.

Harvey a perdu sa place dans la rotation des partants des Mets après quatre départs l’an dernier, et sa moyenne de points mérités s’est élevée à 10,50 en quatre présences en relève. Lorsqu’il a refusé d’être cédé dans les ligues mineures, les Mets l’ont échangé aux Reds de Cincinnati. En 24 départs avec les Reds, Harvey a présenté une fiche de 7-7 et une moyenne de points mérités de 4,50. Il est devenu un agent libre et s’est joint aux Angels.

En raison d’une élongation au dos, Harvey n’a pas lancé avec les Angels entre le 23 mai et le 13 juillet. Lors des deux départs qu’il a effectués après son retour au jeu, la vitesse moyenne de sa balle rapide était de 92 m/h. Cette saison, il a concédé 48 points et 63 coups sûrs en 59 manches et deux tiers, avec 39 retraits sur des prises et 29 buts sur balles.

«La vitesse de ses lancers n’atteint pas 97 m/h mais elle n’est pas de 89 m/h non plus, a fait remarquer Ausmus. Il maîtrise quatre tirs. Il a l’arsenal pour retirer des frappeurs des ligues majeures. Il lui faut seulement le contrôler.»

Les Angels ont rappelé le lanceur droitier Jaime Barria de leur club-école de Salt Lake City au niveau AAA avant le premier match de leur série contre les Mariners de Seattle. Ils espèrent qu’il est prêt à assumer un rôle plus important.

«C’est évident que nous allons avoir besoin de lanceurs partants, a déclaré Ausmus. Nous souhaitons qu’il lance bien et qu’il s’approprie l’un de ces postes.»

The Associated Press