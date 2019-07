Pour un deuxième match consécutif, les Yankees s’amusent aux dépens des Rockies

NEW YORK — Les bâtons des frappeurs des Yankees de New York sont aussi torrides que la température, et pour une deuxième rencontre de suite, les lanceurs des Rockies du Colorado l’ont constaté à la dure.

Edwin Encarnacion a chassé le lanceur Anthony Senzatela grâce à un double qui a produit deux des cinq points des Yankees en deuxième manche, pavant la voie vers une raclée de 11-5 samedi après-midi.

Il s’agissait d’un cinquième triomphe d’affilée pour la troupe du gérant Aaron Boone.

Par une température frôlant les 35 degrés Celsius au début du match — la plus chaude pour un match de la formation new-yorkaise cette saison — les Yankees ont pris l’avance lorsque Aaron Judge a cogné un double sur le dixième lancer de Senzatela.

Après quatre manches, ils menaient déjà 9-0.

Encarnacion a ajouté un double bon pour un point en septième manche, et il totalise 21 points produits en 24 parties depuis que les Yankees ont fait son acquisition des Mariners de Seattle. Sept de ces 21 points produits ont été inscrits depuis le début du week-end.

Grâce à trois coups sûrs, DJ LeMahieu a haussé sa moyenne au bâton à ,334, la meilleure dans la Ligue américaine. En deux matchs contre son ancienne équipe, il totalise cinq coups sûrs.

«C’est un peu bizarre», a affirmé LeMahieu, qui a passé ses huit premières saisons dans les ligues majeures avec les Rockies.

«Je serai excité de ne plus avoir à les affronter.»

En plus du mercure et de l’attaque des Yankees, les tempéraments se sont également échauffés samedi. Luke Voit a été atteint au menton par un lancer de Chad Bettis en quatrième manche tandis que le receveur Austin Romine a vu deux lancers de Jairo Diaz frôler son menton, en huitième.

«Ces lancers près du visage étaient dangereux», a déclaré Romine.

Les joueurs dans l’abri des Yankees étaient très mécontents de ces lancers.

«Je ne pense pas qu’il y avait une intention comme tel, mais parfois qu’il y ait intention ou non n’a pas d’importance. Lancez la balle au-dessus du marbre», a commenté le gérant Aaron Boone.

Les Yankees ont amorcé la journée avec une avance de neuf matchs au sommet de la section Est de la Ligue américaine, leur plus grande en sept ans, et porté leur fiche à 64-33, la meilleure dans les Ligues majeures. Ils affichent un dossier de 14-0-1 lors de leurs 15 dernières séries à domicile et comptent maintenant cinq séquences d’au moins cinq victoires cette saison.

De leur côté, les Rockies ont subi une sixième défaite de suite et ont perdu pour la 13e fois en 15 rencontres. Durant cette période, ils ont été dominés 127-64 au chapitre des points marqués.

Les Rockies ne ressemblaient nullement à une équipe des ligues majeures, commettant deux erreurs officielles ainsi que des bourdes mentales.

«En défensive, nous ne jouons pas comme d’habitude», a reconnu le gérant Bud Black.

L’incapacité du voltigeur de gauche Ramiel Tapia de renvoyer la balle vers l’avant-champ a fait des dégâts lors d’une deuxième moitié de deuxième manche longue de 34 minutes. De plus, personne n’a pensé à aller couvrir le deuxième coussin, permettant à Romine, un joueur plutôt lent, de réussir le quatrième but volé de sa carrière.

Masahiro Tanaka (7-5) n’a eu besoin que de 46 lancers pour franchir les cinq premières manches. Il a obtenu neuf retraits sur des roulants, deux sur des ballons et trois retraits sur des prises, tout en concédant deux simples. En comparaison, Senzatela et Chad Bettis ont effectué 79 lanceurs lors deux premières manches.

Tanaka a commencé à s’épuiser lors d’une sixième manche de cinq points des Rockies, au cours de laquelle Nolan Arenado a cogné son 22e circuit de la saison, une claque de trois points qui a d’abord donné sur le dessus de la clôture du champ centre avant de tomber de l’autre côté.

«Il y a de la frustration, c’est certain, a noté Arenado. Les manches étaient longues et ça accentuait la chaleur. Au fur et à mesure que le match avançait, on a fini par s’y habituer.»

La chaleur accablante était telle que Tanaka s’est souvenu de certains matchs tenus en plein coeur de l’été au Japon.

«C’était correct quand nous marchions sur le gazon, mais dès qu’on arrivait au marbre, c’était comme un cône de chaleur. C’était terrible, a déclaré Romine. C’était ardu sur le terrain et c’était vraiment chaud, probablement l’une des journées les plus chaudes que j’ai vécues à titre de receveur.»

Senzatela (8-7) a accordé six points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et un tiers. Il s’agit de sa plus course sortie en 51 départs en carrière. Sa moyenne de points mérités est maintenant de 6,29.

Ronald Blum, The Associated Press