Leylah Annie Fernandez signe un premier titre professionnel en simple

GATINEAU, Qc — La Montréalaise Leylah Annie Fernandez a gagné son premier titre professionnel en simple en battant sa compatriote canadienne Carson Branstine en trois manches de 3-6, 6-1, 6-2, dimanche, au Challenger de Gatineau.

Il s’agissait de la première fois de l’histoire de ce tournoi de l’ITF que deux Canadiennes s’affrontaient pour le titre.

Âgée de 16 ans, Fernandez est venue de l’arrière après avoir perdu la première manche et elle a vaincu son adversaire de 18 ans en un peu moins de deux heures. Fernandez est devenue la deuxième joueuse à remporter le titre en simple et en double à Gatineau, après que l’Ontarienne Bianca Andreescu eut réalisé l’exploit en 2016.

Branstine a connu un bon départ, brisant Fernandez en fin de première manche pour prendre les devants. La chaleur a toutefois causé des difficultés à Branstine et elle a dû faire l’appel au soigneur lors du deuxième set.

«Le match d’aujourd’hui a été difficile. Je connais Carson depuis longtemps et nous sommes de bonnes amies. Je suis évidemment heureuse de cette victoire, mais je le suis aussi pour Carson, qui a connu une excellente semaine. On apprend lors de chaque match, peu importe si on les gagne ou on les perd. Je sens que je quitte Gatineau avec plus d’expérience, ce qui m’aidera pour l’avenir», a mentionné Fernandez.

Dans la finale masculine, l’Australien Jason Kubler a signé un premier titre cette année, défaisant le Français Enzo Couacaud en deux manches identiques de 6-4, 6-4.

«Il a fait très chaud au cours des derniers jours et j’ai vraiment aimé mon expérience de cette semaine à Gatineau et j’espère être de retour l’an prochain», a affirmé Kubler.

La Presse canadienne