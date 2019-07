Wojciechowski musèle l’attaque des Red Sox et les Orioles l’emportent 5-0

BALTIMORE — Asher Wojciechowski n’a concédé aucun coup sûr jusqu’en septième manche, Trey Mancini a claqué deux circuits aux dépens d’Andrew Cashner et les Orioles de Baltimore ont blanchi les Red Sox de Boston 5-0 dimanche après-midi.

Avec ce gain, les Orioles ont gagné une série contre les Red Sox pour la première fois depuis 2017, après dix tentatives infructueuses.

À son 15e départ en carrière, Wojciechowski a amorcé le match, contre l’équipe ayant marqué le plus de points dans les ligues majeures, avec une moyenne de points mérités de 6,49. Or, le lanceur de 30 ans a livré la meilleure performance de sa vie, concédant un seul coup sûr en sept manches et un tiers et inscrivant dix retraits au bâton, un sommet personnel en carrière.

Rafael Devers a réussi le seul coup sûr des Red Sox, un double pour amorcer la septième manche.

Blue Jays 3 Tigers 4 (10 manches)

Nicholas Castellanos a entamé la deuxième moitié de la 10e manche avec un circuit, et les Tigers de Detroit ont mis fin à une séquence de six défaites grâce à un gain de 4-3 contre les Blue Jays de Toronto.

Pour les Tigers, il s’agissait seulement d’une huitième victoire à leurs 41 dernières parties, mais elle ne fut pas facile. Lourdes Gurriel fils a égalé le score en neuvième pour les Blue Jays avec une claque de deux points contre Shane Greene, le stoppeur des Tigers.

Castellanos a mis fin au match sur le premier lancer de Tim Mayza (0-1) pour son 11e circuit de la saison.

Rockies 8 Yankees 4

James Paxton a accordé un circuit au premier frappeur du match pour une deuxième rencontre consécutive, donnant le ton à une victoire de 8-4 des Rockies du Colorado face aux Yankees de New York.

DJ LeMahieu a répliqué au circuit de Charlie Blackmon en frappant une longue balle, à son tour, sur le premier lancer de German Marquez (9-5) en première manche. Marquez s’est cependant ressaisi par la suite et les Rockies ont pris une avance de 5-1 en troisième avant de sortir Paxton (5-5) du match en quatrième.

En l’emportant, les Rockies ont mis fin à une séquence de six défaites tout en stoppant cinq la série de victoires des Yankees.

White Sox 2 Rays 4

Blake Snell n’a donné aucun point et inscrit dix retraits sur des prises en six manches, Travis d’Arnaud a claqué son premier grand chelem et les Rays de Tampa Bay ont défait les White Sox de Chicago 4-2.

Snell (6-7) a concédé trois coups sûrs et deux buts sur balles et aidé les Rays à mettre fin à une série de cinq défaites, leur plus longue de la saison.

D’Arnaud avait été tenu en échec à ses 11 dernières visites au marbre, depuis une performance de trois circuits lundi soir, lorsqu’il a frappé son circuit avec trois coéquipiers sur les sentiers en deuxième manche contre Dylan Cease (1-2).

Royals 4 Indians 5

Francisco Lindor a cogné un circuit par une journée où il devait avoir congé, Jose Ramirez a lui aussi réussi un circuit pour briser l’égalité en sixième manche et les Indians de Cleveland ont vaincu les Royals de Kansas City 5-4.

Lindor a convaincu le gérant Terry Francona de l’utiliser à titre de frappeur désigné. L’arrêt-court étoile a frappé une longue balle qui permettait aux Indians d’égaler la marque 2-2 en troisième manche.

Ramirez a rompu l’impasse à titre de premier frappeur en sixième et il a aidé les Indians à récolter une septième victoire en huit matchs et une 13e à leurs 16 dernières sorties.

Athletics 6 Twins 7

Max Kepler a fait marquer quatre points, incluant celui de la victoire qui est venu couronner une remontée de deux points en neuvième manche, et les Twins du Minnesota ont défait les Athletics d’Oakland 7-6.

Ehire Adrianza a frappé son troisième coup sûr du match, un triple contre Liam Hendriks (2-1) qui a permis à Luis Arraez de toucher le marbre à partir du premier coussin, après un retrait en neuvième.

Après que Hendriks eut retiré Jason Castro sur trois prises, Kepler s’est élancé sur la première offrande du lanceur des Athletics et cogné une flèche au champ centre gauche pour son troisième coup sûr de la journée.

Rangers 3 Astros 5

Michael Brantley a cogné deux circuits, Jose Altuve en a ajouté un et les Astros de Houston ont prolongé le creux de vague dans lequel sont plongés les Rangers du Texas avec un gain de 5-3.

À son premier départ dans les ligues majeures, Rogelio Armenteros a été solide pendant cinq manches pour aider les Astros à signer une cinquième victoire de suite. Pendant ce temps, les Rangers ont perdu une septième rencontre d’affilée.

Brantley a frappé son premier circuit du match, un coup bon pour deux points, dès la première manche. Il a ajouté un coup en solo en huitième tandis que Altuve a réussi le sien après deux retraits en cinquième.

Phillies 2 Pirates (11 manches)

Un circuit de Rhys Hoskins en 11e manche a mené les Phillies de Philadelphie vers une victoire de 2-1 contre les Pirates de Pittsburgh.

Dans un match où un spectateur, téléphone cellulaire à la main, a marché sur le terrain en sixième manche avant de se faire arrêter, Hoskins a claqué son 21e circuit de la saison contre Chris Stratton (1-3) après un retrait.

Le releveur Ranger Suarez (3-0) a été crédité de la victoire après avoir forcé Starling Marte à cogner un roulant pour mettre fin à la dixième manche avec Adam Frazier au troisième but. Il a concédé un autre coup sûr en 11e mais a mis fin à la rencontre en retirant sur des prises Jacob Stallings et Colin Moran.

Cardinals 3 Reds 1

Yairo Munoz a célébré une rare présence dans l’alignement de départ avec un circuit et un triple pour lancer les Cardinals de St. Louis vers une victoire de 3-1 contre les Reds de Cincinnati.

À seulement son 16e départ de la saison, Munoz a ajouté un simple pour conclure la journée avec trois des six coups sûrs des Cardinals. Ces derniers ont gagné sept de leurs dix matchs depuis le retour de la pause du match des étoiles.

Son circuit, son deuxième cette saison, frappé en neuvième manche contre Raisel Iglesias a procuré aux Cardinals un point d’assurance.

Padres 5 Cubs 1

Francisco Mejía a frappé un circuit, Fernando Tatis fils a fait marquer trois points et les Padres de San Diego ont évité l’affront d’un balayage en battant les Cubs de Chicago 5-1.

Mejia et Tatis ont terminé la rencontre avec deux coups sûrs chacun pour les Padres, qui ont marqué trois de leurs points en neuvième manche.

En relève à Adrian Morejon, Cal Quantrill (3-2) n’a donné aucun point en cinq manches et deux tiers, retirant 14 des 15 derniers frappeurs qu’il a affrontés. Il a inscrit six retraits au bâton et n’a donné aucun but sur balles.

