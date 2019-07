Les Red Sox se paient un festin offensif de 19-3 contre les Yankees

BOSTON — Xander Bogaerts a claqué un circuit de trois points en première manche et il en a ajouté un en solo en huitième, aidant les Red Sox de Boston à massacrer les Yankees de New York au compte de 19-3, jeudi soir.

Les 19 points marqués par les Red Sox contre les Yankees constituaient leur plus haut total lors des 117 ans d’histoire de cette rivalité.

Bogaerts a réussi quatre coups sûrs alors qu’Andrew Benintendi et Jackie Bradley fils ont placé trois balles en lieu sûr chacun. Bradley, Michael Chavis et J.D. Martinez ont tous obtenu deux doubles dans la rencontre.

Masahiro Tanaka (7-6) a alloué 12 points, 12 coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers au monticule. Il s’agissait d’ailleurs du pire départ d’un partant des Yankees contre les Red Sox. Aucun lanceur des «Bombardiers du Bronx» n’avait donné autant de points mérités contre la troupe de Boston depuis que la statistique est devenue officielle, en 1913.

Rick Porcello (9-7) a éprouvé des difficultés, notamment en deuxième manche, mais il a concédé trois points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Porcello montre un dossier de 4-1 à ses six derniers départs, et ce, même s’il a permis 30 points en 29 manches.

Les Red Sox ont remporté le premier duel de cette série de quatre contre les meneurs de la section Est de l’Américaine. Cette série marquera un séjour de sept matchs à domicile des Bostonnais, qui se mesureront par la suite aux Rays.

Tanaka, qui avait gagné quatre décisions de suite, a donné un but sur balles à Mookie Betts pour amorcer la première manche. Il a donné une passe gratuite à Rafael Devers avant que Bogaerts expédie un tir par-dessus le Monstre vert, à 451 pieds du marbre.

Le Japonais a alloué trois simples pour remplir les sentiers et après deux retraits, Bradley et Betts ont tour à tour produit deux points grâce à un double pour porter la marque à 7-0. Devers a cogné un circuit pour commencer une quatrième manche de cinq points qui a chassé Tanaka de la partie.

En relève, Stephen Tarpley a accordé trois points en cinquième manche et un autre en sixième. Alors que le joueur de position Austin Romine était au monticule pour les Yankees, le festival offensif s’est poursuivi en huitième, quand Sandy Leon a réussi une claque de deux points et que Bogaerts frappé un autre coup de quatre buts.

Les Red Sox ont inscrit huit points ou plus contre les Yankees lors de quatre matchs de suite pour une première fois depuis 1912, l’année au cours de laquelle le Fenway Park a ouvert ses portes.

