Melissa Bishop-Nriagu n’a pas laissé la maternité l’empêcher de rêver aux Jeux olympiques de Tokyo. Au contraire, la naissance de sa fille Corinne lui a permis d’aborder son sport d’un oeil bien différent.

Moins de deux ans après avoir donné naissance à son premier enfant, Bishop-Nriagu a effectué un retour en piste en mai dernier de la meilleure façon possible. L’Ontarienne a marqué son retour à la compétition en établissant une nouvelle marque personnelle sur une distance de 1500 m, franchissant la ligne d’arrivée en 4:09,35 minutes.

Deux jours avant de prendre part à l’épreuve du 800 m aux Championnats canadiens d’athlétisme, la nouvelle maman a affirmé que d’avoir un enfant a réellement changé son approche face à sa carrière d’athlète.

«Ç’a n’a pas changé tant que ça dans le sens où je m’entraîne le même nombre d’heures que je le faisais auparavant, mais nous avons trouvé un moyen différent de rentrer mes séances d’entraînement dans mon horaire, a-t-elle raconté. Tout est une question d’équilibre. Je ne reviens plus à la maison en pensant à la course. Je laisse ce qui concerne la course sur la piste et lorsque je reviens à la maison, je peux simplement me concentrer sur mon rôle de mère et j’expérimente le monde de la maternité. Ça fait du bien d’avoir une pause et de penser à autre chose.»

Rares sont les femmes qui ont osé retourner à l’entraînement et qui se sont entêtées à reprendre leur carrière d’athlète professionnelle après avoir donné naissance. L’athlète de 30 ans s’est toutefois inspirée de modèles, comme Serena Williams, pour poursuivre sa route.

«J’ai quelques femmes qui ont été des modèles très inspirants, pas seulement en athlétisme, mais dans les autres sports, a renchéri Bishop-Nriagu. Elles ont prouvé que les femmes sont capables de revenir à de très bons niveaux après avoir donné naissance à un enfant.»

Alysia Montano a aussi été une excellente source de motivation pour Bishop-Nriagu. En 2017, Montano a pris part aux Championnats nationaux des États-Unis au 800 m, alors qu’elle était enceinte de cinq mois. C’était du jamais vu. Elle a d’ailleurs prodigué quelques conseils à la coureuse canadienne, qui les a suivis à la lettre.

Le plus utile d’entre eux aura été: «Arme-toi de patience et fais ce que tu peux dans le moment présent. Ton bébé va être là, mais lorsque tu es sur la piste, tu dois simplement te concentrer sur ta performance.»

L’Ontarienne croit fermement que sa fille lui a permis de trouver un équilibre entre sa carrière professionnelle et sa vie personnelle.

«C’est certain que je suis toujours déçue si mes résultats ne sont pas bons, mais je dois rapidement passer à autre chose, parce que lorsque j’arrive à la maison, Corinne ne sait pas si j’ai eu une bonne journée ou non. Elle a juste besoin de sa mère et elle est contente que je sois enfin arrivée à la maison. Elle s’en moque si je fais bien ou pas. Et c’est pourquoi j’aime ça, a expliqué Bishop-Nriagu. Je n’ai pas le temps de ressasser mes mauvaises performances, parce que je dois m’occuper d’autre chose lorsque j’arrive à la maison.»

Malgré tous les changements vécus au cours des derniers mois, Bishop Nriagu n’a pas l’intention d’abandonner et ses ambitions ne se limitent pas seulement aux Championnats du monde, qui s’amorceront le 28 septembre, à Doha.

«Je suis vraiment déterminée à participer aux Olympiques de Tokyo, en 2020. Je crois que ç’a été ma principale motivation et la passion est toujours là.»

Daphnée Malboeuf, La Presse canadienne