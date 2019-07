Valtteri Bottas saura le mois prochain s’il reste ou non chez Mercedes

HOCKENHEIM, Allemagne — L’équipe Mercedes déterminera le mois prochain si elle offre ou non un nouveau contrat à Valtteri Bottas pour 2020, car il n’est pas exclu qu’Esteban Ocon effectue un retour à titre de coéquipier du quintuple champion du monde Lewis Hamilton.

L’entente de Bottas arrivera à échéance à l’issue de la saison, et Ocon espère effectuer un retour en Formule 1 après avoir été évincé de la défunte équipe Force India — aujourd’hui baptisée Racing Point.

Le pilote Red Bull Max Verstappen, qui a signé six victoires en carrière et qui est toujours considéré comme l’un des plus beaux espoirs en F1, serait aussi dans la course à l’obtention d’un volant chez Mercedes. Red Bull tient cependant à tout prix au Hollandais, et un transfert chez Mercedes semble difficilement réalisable.

Bien que le directeur de l’équipe allemande Toto Wolff se dise satisfait du rendement du Finlandais, il doit également assurer l’avenir à long terme de Mercedes.

«Il ne s’agit pas uniquement de prendre une bonne décision pour l’an prochain, mais aussi à long terme, a mentionné Wolff vendredi au Grand Prix d’Allemagne. C’est la raison pour laquelle nous prendrons une décision en août, et ça ne veut pas dire que nous l’annoncerons à ce moment-là.»

Wolff a donc demandé à Bottas d’offrir «deux solides performances à Hockenheim et Budapest», en Hongrie, avant la traditionnelle pause estivale.

L’ombre de Stroll

Ocon est toujours considéré comme un bel espoir en F1, même s’il a été contraint de rester sur les lignes de côté cette saison pour des motifs hors de son contrôle.

Il pilotait pour Force India l’an dernier, mais à la suite du rachat de l’équipe par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, le Français âgé de 22 ans a été remplacé par son fils, Lance Stroll.

Ocon été incapable de se trouver une niche ailleurs en 2019, même s’il a accepté un poste de pilote d’essai chez Mercedes. Il a gravi les échelons un à un après son arrivée au sein du prestigieux programme de développement des juniors.

«Comme vous le savez, une situation malheureuse s’est produite l’an dernier… Tout le monde connaît son talent, a dit Wolff. Valtteri offre de très bonnes performances et mérite son volant, mais Esteban en a fait autant par le passé et se veut un ajout intéressant à notre équipe.»

Si Wolff conserve les services de Bottas, il risque de perdre Ocon au profit d’une autre écurie, puisqu’il est peu probable que le principal intéressé accepte d’être de nouveau un pilote d’essai en 2020.

«D’autres équipes sont intéressées par Esteban, et nous devons prendre une décision réfléchie non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les parties impliquées. Il faut que la décision bénéficie autant à l’équipe qu’à Esteban, a renchéri Wolff. Si nous choisissons de garder Valtteri, alors de toute évidence quelqu’un d’autre sera responsable de son développement (d’Ocon)… Ce sont les conséquences.»

Jérôme Pugmire, The Associated Press