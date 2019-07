Bernal s’empare du maillot jaune tandis qu’un orage sème la pagaille au TDF

TIGNES, France — Julian Alaphilippe a cédé son maillot jaune de meneur à Egan Bernal dans des circonstances exceptionnelles, vendredi, tandis que les organisateurs du Tour de France prenaient la décision très inhabituelle de suspendre la 19e étape dans les Alpes à cause d’un orage accompagné d’une forte grêle.

Bernal, le grimpeur colombien de l’équipe Ineos, accusait un retard de 1:30 sur le Français au début de cette étape cruciale dans les Alpes françaises, et il est parvenu à se hisser en tête après avoir attaqué le col d’Iseran, le sommet le plus élevé du Tour de France à 2770 mètres.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais à pleine vitesse, j’attaquais, et tout se déroulait normalement lorsqu’ils m’ont soudainement dit d’arrêter. Je ne voulais pas arrêter, a confié Bernal par l’entremise d’un interprète à la télévision française. Lorsqu’ils m’ont dit que j’étais le meneur et que j’avais le maillot jaune, je ne pouvais y croire. Et c’est encore le cas en ce moment.»

Un peu plus bas dans la vallée, un violent orage a provoqué des glissements de terrain et rendu les routes impraticables, forçant les organisateurs à écourter l’étape. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a immédiatement annoncé que les chronos seraient enregistrés au sommet de la montagne, que Bernal a atteint deux minutes et sept secondes avant Alaphilippe — un écart suffisant pour le déloger du premier rang au classement cumulatif.

«Ce Tour est complètement fou, a lancé Prudhomme. Nous n’aurions jamais imaginé une journée comme celle-ci.»

En conséquence, à l’aube de la dernière étape dans les Alpes françaises samedi, Bernal, qui est âgé de 22 ans, est en position idéale pour devenir le premier Colombien de l’histoire à remporter la Grande Boucle.

Alaphilippe, qui a porté le maillot jaune pendant 14 jours, a dit qu’il s’attendait à le perdre.

«J’ai tout donné; je n’ai aucun regret, a-t-il déclaré. J’ai été battu par quelqu’un de plus fort que moi.»

L’orage soudain a transformé le paysage en quelques minutes seulement, tandis qu’un voile blanc recouvrait les prés verts en bordure de route. L’arrêt des hostilités, tandis que les cyclistes négociaient à vive allure les virages en épingle du col d’Iseran, a provoqué le chaos dans le peloton.

Les images à la télé ont montré un chasse-neige en train de nettoyer les routes, repoussant d’imposantes marres d’eau et de glace, tandis que les cyclistes s’apprêtaient à négocier cette portion de l’étape.

Il n’y avait pratiquement aucune chance d’un cycliste puisse traverser de tels obstacles, et les organisateurs ont immédiatement pris la décision d’interrompre la course afin d’assurer la sécurité des participants.

Marc Madiot, le directeur de l’équipe Groupama-FDJ, a applaudi la décision des autorités.

«La sécurité, c’est la priorité, et la décision d’écourter l’étape était la seule qui pouvait être prise, a-t-il confié. Imaginez si la course s’était poursuivie et qu’un cycliste se serait retrouvé au fond d’un ravin.»

Pinot est contraint à l’abandon

Un peu plus tôt pendant la journée, le Français Thibaut Pinot a abandonné en raison d’une blessure à la jambe gauche.

À deux jours de la conclusion de la Grande Boucle à Paris, Pinot accusait un déficit d’une minute et 50 secondes sur Alaphilippe, à l’aube de l’épreuve de samedi dans les Alpes. Il faisait partie des principaux prétendants au titre.

Pinot a demandé l’intervention d’un médecin dans la montée d’Aussois, à environ 93 km de l’arrivée. Le meneur de l’équipe FDJ-Groupama a reçu un bandage à la cuisse, mais son coup de pédale ne s’est pas amélioré et il a éprouvé beaucoup de difficulté à rattraper le peloton principal. La télévision l’a d’ailleurs montré, des larmes perlant sur ses joues.

Pinot a ensuite pris la décision d’arrêter en bordure de la route, et un membre de son équipe lui a retiré le bandage. Il a repris la route pour quelques kilomètres avant de finalement abdiquer.

