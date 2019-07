Zack Wheeler connaît un bon départ et les Mets battent les Pirates 6-3

NEW YORK — Zack Wheeler a montré l’état de son bras après avoir quitté la liste des blessés, Jeff McNeil a frappé le premier de quatre circuits des Mets de New York, qui ont battu les Pirates de Pittsburgh 6-3, vendredi.

Wheeler (7-6) a retiré sept adversaires au bâton en cinq manches et un tiers, à son premier départ depuis le 7 juillet. Alors que des équipes pourraient être intéressées à obtenir ses services, il a alloué trois points et six coups sûrs.

McNeil a claqué une longue balle de trois points tandis que Todd Frazier, Pete Alonso et Wilson Ramos ont ajouté un circuit en solo pour les Mets.

Rockies 12 – Reds 2

Daniel Murphy a réussi un circuit de trois points et un double de trois points, guidant les Rockies du Colorado vers une victoire facile de 12-2 aux dépens des Reds de Cincinnati.

En première manche, Murphy a catapulté un tir de Luis Castillo (9-4) et il a frappé son double en neuvième, contre Jared Hughes. Les six points qu’il a produits constituent son plus haut total en carrière.

Les Rockies ont signé deux victoires consécutives pour une première fois depuis les 28 et 29 juin.

The Associated Press