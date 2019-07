Mookie Betts frappe trois circuits et les Red Sox battent les Yankees 10-5

BOSTON — Mookie Betts a frappé trois circuits contre James Paxton lors des quatre premières manches et les Red Sox de Boston ont une fois de plus battu facilement les Yankees de New York, cette fois par la marque de 10-5, vendredi soir.

Betts a claqué une longue balle lors du huitième lancer de Paxton lors d’une première manche de trois points des Red Sox, qui ont vu J.D. Martinez cogner un circuit de deux points quelques instants plus tard.

Betts a réussi un coup de quatre buts en troisième manche et un autre de deux points en quatrième, portant la marque à 7-0. Le voltigeur de droite des Red Sox a ajouté un double d’un point en sixième aux dépens de David Hale. Il s’agissait de son cinquième match de trois longues balles en carrière.

Des frappeurs des Majeures ont réussi une partie de trois circuits pour une quatrième journée de suite, une première dans l’histoire du circuit. Robinson Canó, des Mets de New York, Paul DeJong, des Cardinals de St. Louis, et Nelson Cruz, des Twins du Minnesota, ont précédé Betts.

Andrew Cashner (10-5), qui avait subi deux revers à ses deux premiers départs avec les Red Sox, a alloué trois points et 10 coups sûrs en six manches et deux tiers.

Martinez a produit trois points pour les Red Sox, qui avaient gagné le premier duel de cette série de quatre au compte de 19-3. Les 14 coups sûrs des Bostonnais leur en procurent 37 lors des deux premiers affrontements du week-end contre leurs éternels rivaux.

Paxton (5-6) est devenu seulement le quatrième lanceur de l’histoire du Baseball majeur à accorder un circuit au premier frappeur lors d’un troisième départ consécutif, selon STATS. Brad Radke (2004), Brandon Backe (2008) et Yovani Gallardo (2017) avaient d’abord réalisé cet exploit peu enviable.

Paxton montre une moyenne de points mérités de 11,00 en première manche cette saison, permettant 10 circuits en 18 départs. Vendredi contre les Red Sox, il a concédé sept points et neuf coups sûrs en quatre manches de travail.

Les Yankees ont alloué 64 points à leurs six dernières sorties, le plus haut total de leur histoire lors d’un intervalle de six matchs. Les partants ont accordé 47 points, dont 43 mérités, pendant cette séquence, donnant 47 coups sûrs, dont 16 longues balles, en 21 manches et deux tiers.

La formation de New York est devenue la première depuis 1920 à voir ses partants concéder six points ou plus en quatre manches ou moins lors de six parties consécutives. Encore selon STATS.

