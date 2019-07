Les Red Sox refont le coup aux Yankees et l’emportent

BOSTON — Une balle par-dessus le Monstre vert, deux autres contre la clôture du champ centre et deux sacrifices à la piste d’avertissement.

S’élancer n’aura jamais semblé aussi facile pour les Red Sox de Boston qu’en ce moment, contre les Yankees de New York.

J.D. Martinez et Andrew Benintendi ont tous les deux réussi un circuit et les Red Sox ont encore une fois laissé parler leurs bâtons contre les Yankees, l’emportant 9-5, samedi.

«C’est toujours un bon moment quand tu frappes la balle et qu’elle s’envole un peu partout», a affirmé Martinez.

Les Red Sox ont dominé les Yankees 38-13 lors des trois premiers duels de leur série de quatre. L’as des Bostonnais, Chris Sale, tentera d’aider son équipe à balayer ses éternels rivaux, dimanche, alors qu’il fera face à Domingo Germán.

Pour un sixième affrontement de suite contre les Yankees, les Red Sox ont marqué huit points ou plus. Il s’agit là d’une première pour une des deux formations au cours de cette rivalité vieille de 117 ans.

«C’est plaisant et c’est contagieux, a mentionné le joueur d’arrêt-court des Red Sox, Xander Bogaerts. Tout le monde ajoute son grain de sel. Ça ne dérange pas si c’est la première ou la dernière présence au marbre, que ce soit en début ou en fin de match. Je crois que nos lanceurs nous aident et toute notre formation connaît du succès au même moment.»

Benintendi a placé trois balles en lieu sûr et il a croisé le marbre trois fois. Rafael Devers a ajouté trois coups sûrs et il a marqué deux points pour les Red Sox.

Gio Urshela a réussi quatre coups sûrs, dont un circuit en solo, en autant de présences à la plaque. Les Yankees ont perdu trois parties consécutives pour une première fois depuis la mi-juin (11 au 14).

CC Sabathia (5-6) a un peu mieux fait que les autres partants des Yankees au cours des six derniers départs, dont le sien en début de semaine, et il a concédé cinq points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers. Le gaucher de 39 ans avait alloué sept points en quatre manches, lundi.

Les partants des Yankees ont accordé 52 points, dont 48 mérités, et 52 coups sûrs en 26 manches étalées sur sept matchs. Les lanceurs de l’équipe ont donné 73 points, dont 64 lors des six dernières parties, ce qui constitue le plus haut total de l’histoire de la troupe new-yorkaise pour une séquence de six matchs.

«C’est frustrant. Tu veux bien lancer, a déclaré Sabathia. Nous savons que nous avons une bonne équipe, une très bonne attaque, mais nous sommes la raison qui explique pourquoi nous perdons des parties. Nous voulons changer cette tendance.»

Eduardo Rodríguez (13-4) a permis trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers pour l’équipe locale.

Tirant de l’arrière 2-1 en quatrième manche, les Red Sox ont pris les devants quand Martinez a cogné le premier tir qu’il a vu dans les gradins du Monstre vert. Michael Chavis a frappé un simple d’un point qui a porté la marque à 4-2.

La formation de Boston s’est distancée grâce à une sixième manche de trois points aux dépens du releveur Chad Green. Sam Travis, qui a obtenu trois simples dans la rencontre, a claqué un simple d’un point avant que Brock Holt et Mookie Betts poussent un coéquipier à la plaque à la suite d’un sacrifice.

«Évidemment, c’est un week-end difficile pour nous jusqu’à présent», a simplement observé le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Ken Powtak, The Associated Press