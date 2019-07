Menés par Conforto et Vargas, les Mets signent un quatrième gain consécutif

NEW YORK — Michael Conforto a mené l’attaque des Mets de New York avec un circuit de deux points lors d’une explosion de six points en première manche contre Chris Archer, et ils ont tenu le coup pour vaincre les Pirates de Pittsburgh 8-7 dimanche après-midi.

Ce faisant, les Mets ont récolté une quatrième victoire d’affilée, égalant leur plus longue séquence du genre cette saison.

Jason Vargas (6-5) a remporté un troisième départ consécutif pour la première fois depuis le mois d’août 2018, concédant trois points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Depuis la pause du match des étoiles, les Mets (50-55) présentent une fiche de 10-5, et ils ont doublé les Reds de Cincinnati, les Rockies du Colorado et les Pirates dans la course au quatrième as.

Diamondbacks 1 Marlins 5

Le voltigeur recrue Harold Ramirez a cogné un circuit, rompu l’égalité grâce à un coup en flèche et attrapé deux longs ballons le dos à la clôture et il a aidé les Marlins de Miami à vaincre les Diamondbacks de l’Arizona 5-1.

Miguel Rojas a entamé la première manche avec un circuit pour un deuxième match d’affilée et son coéquipier Brian Anderson a ajouté son 14e pour les Marlins. Cinq lanceurs ont limité les frappeurs des Diamondbacks à quatre coups sûrs.

Les Marlins ont pris une avance de 2-1 grâce au coup en flèche de Ramirez qui a dévié sur le gant du voltigeur David Peralta pour une erreur. Ramirez a ajouté son circuit de deux points en septième manche.

Braves 4 Phillies 9

J.T. Realmuto a cogné un grand chelem, trois coéquipiers ont frappé des circuits et les Phillies de Philadelphie ont évité un balayage de leur série de trois matchs en défaisant les Braves d’Atlanta 9-4.

Aaron Nola (9-2) a été solide pendant les six premières manches avant de connaître des ennuis en septième manche, lors de laquelles les Braves ont inscrit quatre points contre l’as partant des Phillies.

Bryce Harper, Rhys Hoskins et Adam Haseley ont également bouclé le circuit pour les Phillies, qui se sont approchés à six matchs et demi des Braves, meneurs dans la section Est de la Ligue nationale.

Rockies 2 Reds 3

Tucker Barnhart a brisé l’égalité grâce à un simple en sixième manche et les Reds de Cincinnati ont défait les Rockies du Colorado 3-2.

Barnhart a permis à Josh VanMeter de marquer du deuxième coussin à l’aide d’un roulant qui a traversé le milieu de l’avant-champ contre Jake McGee (0-2).

Lucas Sims (2-1) a lancé pendant une manche et un tiers pour mériter la victoire. Bien qu’il ait accordé deux simples après deux retraits en neuvième manche, Raisel Iglesias a inscrit un deux sauvetage en autant de jours et son 19e de la saison.

Dodgers 4 Nationals 11

Stephen Strasburg a été splendide pendant sept manches, en route vers une victoire dans un septième départ consécutif, et les Nationals de Washington ont rossé les Dodgers de Los Angeles 11-4.

Brian Dozier et Juan Solo ont frappé des circuits pour les Nationals et Anthony Rendon a prolongé sa séquence de succès avec trois coups sûrs et quatre points produits.

Strasburg (14-4) lançait un match parfait après quatre manches et un tiers avant que les Dodgers ne parviennent à résoudre partiellement son énigme. A.J. Pollock a frappé un double au champ gauche et a marqué sur un double de Matt Beaty.

Twins 11 White Sox 1

Miguel Sanó a claqué un circuit de trois points en première manche et les Twins du Minnesota ont corrigé les White Sox de Chicago 11-1.

Jorge Polanco, Jonathan Schoop et Max Kepler ont aussi cogné des circuits pour les Twins, qui mènent le Baseball majeur dans cette catégorie, avec 205. Les Twins ont gagné trois des quatre matchs de la série et frappé 11 longues balles.

À son 10e départ de la saison, Covey (1-7) a effectué 14 lancers et n’a enregistré aucun retrait. Après le circuit de Polanco, qui donnait aux Twins une avance de 2-0, Nelson Cruz et Luis Arraez ont frappé des simples avant le circuit de Sano, qui chassait Covey du monticule.

Indians 6 Royals 9

Dans une scène étonnante et inattendue, le lanceur Trevor Bauer des Indians de Cleveland a lancé la balle par-dessus la clôture du champ centre alors qu’il allait être retiré du match dans une défaite de 9-6 contre les Royals de Kansas City.

On ne sait trop si Bauer était mécontent de sa performance ou du fait que le gérant Terry Francona allait le remplacer par un releveur. Lanceur étoile l’an dernier, Bauer (9-8) venait tout juste d’accorder un simple de deux points à Nicky Lopez, donnant aux Royals une avance de 7-5 avec un retrait en cinquième manche.

Alors que Francona s’approchait du monticule, lui et Bauer ont semblé s’échanger des mots. Francona a indiqué à Bauer de se rendre vers l’abri avant de le suivre de près. Ils sont tous deux allés dans le tunnel, à l’abri des regards. Ils en sont sortis séparément et mécontents.

Bien qu’il ait concédé quatre points mérités et sept coups sûrs en six manches, Danny Duffy (5-5) a été le lanceur gagnant.

Astros 6 Cardinals 2

George Springer a amorcé le match avec un circuit, Jose Altuve et la recrue Yordan Alvarez ont aussi cogné des longues balles pour lancer les Astros de Houston vers une victoire de 6-2 contre les Cardials de St. Louis.

Les Astros ont gagné neuf de leurs 11 dernières rencontres dont deux sur trois face aux Cardinals.

Dans la défaite, Paul Goldschmidt a été limité à un simple, mettant fin à sa séquence de six matchs avec au moins un circuit.

The Associated Press