Les Yankees sauvent l’honneur en l’emportant 9-6 contre les Red Sox

BOSTON — Didi Gregorius et Austin Romine ont tous les deux cogné une longue balle de deux points aux dépens de Chris Sale et les Yankees de New York ont évité d’être balayés par les Red Sox de Boston en l’emportant 9-6, dimanche soir.

Cinq jours après avoir alloué huit points, un sommet en carrière, contre les Twins du Minnesota, Domingo Germán (13-2) a accordé trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Il a gagné ses quatre dernières décisions et 10 de ses 11 dernières.

Après avoir réduit l’avance des Yankees au sommet de la section Est de l’Américaine à huit matchs, les Red Sox ont commis trois erreurs pour glisser derrière les Rays de Tampa Bay, qui seront leurs prochains adversaires.

La troupe de Boston, qui a dominé ses éternels rivaux 38-13 au chapitre des points lors des trois premiers duels de la série, affrontera à nouveau les Yankees le week-end prochain à l’occasion d’une série de quatre parties disputées à New York.

Romine a porté le pointage à 2-0 en troisième manche et Gregorius a ajouté deux points à ce total en quatrième. Après un circuit de deux points du voltigeur des Red Sox Andrew Benintendi, en fin de quatrième, les Yankees ont chassé Sale (5-10) du match après avoir inscrit deux autres points, en sixième.

Sale a permis six points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers. Il n’avait concédé que deux points mérités en 12 manches à ses deux derniers départs.

Les visiteurs ont pris les devants 8-3 en septième manche, quand le voltigeur de centre Jackie Bradley fils a commis une erreur qui a coûté deux points. Bradley s’est rapidement remis de sa crampe au cerveau pour venir marquer sur un sacrifice de Mookie Betts et les Red Sox ont placé deux coureurs en position de marquer à la suite d’un double de Rafael Devers.

Le releveur Adam Ottavion a cependant étouffé la menace en forçant Xander Bogaerts à frapper une faible chandelle au champ droit.

Les Yankees se sont donné une priorité de 9-4 en huitième manche. Cameron Maybin a claqué un double et il s’est rendu au troisième à la suite d’un roulant. Maybin a usé de vitesse pour croiser le marbre, quelques secondes après que Marcus Walden eut commis un mauvais lancer.

Benintendi a produit deux points après deux retraits en neuvième manche, permettant aux partisans de l’équipe locale de garder espoir, mais Michael Chavis a été retiré sur des prises par le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman.

Benintendi et Bogaerts ont tous les deux conclu le match avec trois coups sûrs. Les Bostonnais ont vu leur séquence de parties avec au moins huit points marqués contre les Yankees s’arrêter à six. Il s’agissait de la plus longue séquence du genre par une des deux formations au cours des 117 ans de la rivalité.

Jimmy Golen, The Associated Press