Jeux panaméricains: la gymnaste Ellie Black a défendu son titre avec succès

LIMA, Pérou — La gymnaste de Halifax Ellie Black a défendu avec succès son titre du concours complet féminin aux Jeux panaméricains, lundi.

Black, 23 ans, a marqué 55,250 points pour devancer l’Américaine Riley McCusker (55,125). La Brésilienne Flavia Saraiva a fini troisième avec 54,350 points.

Les meilleurs scores au saut de cheval et aux barres asymétriques ont donné à Black une avance non négligeable après deux rotations, et elle a été capable de résister aux fortes routines de faisceaux et de sol de McCusker.

«J’ai très bien au saut et aux barres. J’en étais vraiment heureuse, a dit Black. À la poutre, j’ai pu réparer une petite erreur commise en qualifications, quand j’avais quitté le plancher sur un de mes mouvements.»

Victoria Woo, de Montréal, a terminé huitième.

Black en est à sept médailles aux Panaméricains, incluant deux dans l’édition actuelle. Elle a aidé le Canada à remporter l’argent par équipe, samedi.

Mardi, elle prendra part aux finales de saut et de barres asymétriques. Sa prochaine compétition majeure sera les mondiaux en octobre, en Allemagne.

La skieuse nautique Whitney McClintock-Rini, de Cambridge, en Ontario, a remporté l’argent au saut et au slalom. Ces résultats ont porté son total de médailles panaméricaines à 13 depuis ses débuts aux Jeux de Rio de Janeiro en 2007.

McClintock-Rini, 29 ans, participe pour la première fois à des Jeux panaméricains sans son frère Jason, qui s’est illustré dans le même sport.

Sa belle-fille, Paige Rini, de Kingston, a continué dans la lancée familiale avec le bronze en slalom et aux figures, à ses débuts aux Jeux panaméricains.

«C’est ma première compétition sans mon frère et maintenant ma belle-fille est dans l’équipe et c’est vraiment super. Notre famille est partout, c’est comme à la maison, a déclaré McClintock-Rini.

«Paige a littéralement skié juste devant moi. C’est vraiment bien de l’avoir ici et encore mieux de la regarder avoir autant de succès. Ça facilitera ma transition en sachant qu’elle va prendre ma place.»

McClintock-Rini et Rini participeront au concours général mardi.

Stephen Neveau, de Calgary, a remporté l’argent en slalom masculin et Dorien Llewellyn, d’Innisfail, en Alberta, a fini deuxième aux figures.

CANOË

Les canoéistes et les kayakistes canadiens ont ajouté trois médailles d’argent et deux de bronze au classement général.

Drew Hodges a remporté sa deuxième médaille des Jeux de Lima avec une troisième place au C1 1000 mètres. Hodges a fait équipe avec Craig Spence pour la médaille d’argent au 1000 m C2 samedi.

«C’est bon pour Craig et moi aussi, ainsi que pour moi en C1, a dit Hodges. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif. Pour aller de l’avant, nous pouvons en retirer certains éléments clés et travailler sur cela l’année prochaine et, espérons-le, être aux Jeux de Tokyo.»

Andreanne Langlois, de Lac Beauport, au Québec (K1 500m féminin), Marshall Hughes, de St. John’s, (K1 1000 masculin) et l’équipe de Jacob Steele, d’Halifax, et Jarret Kenke, de Saskatoon (K2 1000 masculin), ont remporté des médailles d’argent.

Anne Lavoie-Parent, de Trois-Rivières, et Rowan Hardy-Kavanagh, d’Ottawa, ont obtenu la deuxième médaille de bronze du Canada au C2 500 féminin.

SPORTS ÉQUESTRES

L’équipe canadienne de dressage, composée de Lindsay Kellock, de Toronto, Tina Irwin, de Stoufville, en Ontario, Naima Moreira-Laliberte, de Montréal, et Jill Irving, de Moncton, a triomphé avec 220,287 points, devant les États-Unis (217,821) et le Brésil (204,223).

HANDBALL

Les Canadiennes ont été battues 24-23 par la République dominicaine. Nassima Benhacine, de Chambly, a mené le Canada avec huit buts sur 10 lancers. Le Canada va affronter le Pérou dans le match pour la septième place.

HOCKEY SUR GAZON

Brienne Stairs a marqué sur ses trois lancers et Kaitlyn Williams a signé le jeu blanc alors que le Canada a défait Cuba 10-0, en ronde préliminaire. Se profilent les puissantes Argentines, mercredi.

TRIATHLON

Le Canada a décroché l’argent au relais mixte. Les équipes de Desirae Ridenour, de Cowichan Bay, C.-B., Hannah Henry, de Victoria, Charles Paquet, de Port Cartier, au Québec, et Alexis Lepage, de Gatineau, ont terminé derrière le Brésil et devant le Mexique.

«Je savais que j’avais du travail à faire en natation et en vélo si nous voulions remporter une médaille, a dit Lepage, dernier des siens à s’élancer. Je savais que je devais y aller à fond. Ce fut une excellente journée pour toute notre équipe.»

Le relais mixte, dans lequel chaque athlète termine un mini-triathlon de 300 mètres de natation, de 6,6 km de vélo et de 1,5 km, sera intégré au volet olympique l’année prochaine à Tokyo.

La Presse canadienne