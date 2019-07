Un grand chelem de Rendon permet aux Nationals de vaincre les Braves

WASHINGTON — Anthony Rendon a brisé l’égalité à l’aide d’un grand chelem en sixième manche lundi, et les Nationals de Washington ont défait les Braves d’Atlanta 6-3 dans le premier d’une série de trois matchs.

La victoire permet aux Nationals de s’approcher à quatre matchs et demi des Braves, les meneurs dans la section Est de la Ligue nationale.

Avec un score de 2-2, Rendon a claqué son 23e circuit de la saison, et son troisième grand chelem en carrière, face à Chad Sobotka. Au passage, il a porté à 500 son total de points produits depuis le début de sa carrière.

Rendon, qui a frappé deux coups sûrs, affiche une moyenne au bâton de ,370 avec neuf doubles, trois circuits et 20 points produits à ses 19 dernières rencontres.

Au monticule, Patrick Corbin (9-5) a accordé deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a inscrit huit retraits au bâton. Sean Doolittle a concédé un circuit au frappeur suppléant Charlie Culberson en neuvième manche.

À son huitième départ depuis qu’il s’est joint aux Braves en juin, Dallas Keuchel (3-4) a accordé quatre points, six coups sûrs et quatre passes gratuites en cinq manches et un tiers. Sa fiche est de 0-2 à ses trois derniers départs.

Il y avait un retrait en sixième manche lorsque Yan Gomes a soutiré un but sur balles à Keuchel. Adrian Sanchez a ajouté un simple et Sobotka a été appelé en relève.

Trea Turner a été retiré au bâton mais Adam Eaton a reçu un but sur balles pour remplir les coussins. Rendon a suivi avec son circuit, sur une balle rapide avec un compte de deux balles et aucune prise.

Juan Soto a fait marquer un point à l’aide d’un simple en première manche et Turner a ajouté un double bon pour un point une manche plus tard. Soto a aussi réalisé un bel attrapé près de la clôture du champ gauche en sixième manche, privant possiblement Adam Duvall d’un circuit de deux points.

Greg Swatek, La Presse canadienne