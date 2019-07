Le Lightning cède l’attaquant Ryan Callahan aux Sénateurs contre Mike Condon

TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a cédé le contrat de l’attaquant Ryan Callahan et un choix de cinquième tour au repêchage de 2020 aux Sénateurs d’Ottawa en retour du gardien de but Mike Condon et du choix de sixième tour en 2002 de la formation canadienne.

Âgé de 34 ans, Callahan a toujours une saison à faire à son contrat qui lui rapportera 5,8 millions $ US. Mais le vétéran de 14 saisons dans la LNH a été contraint de prendre sa retraite à la suite d’une blessure au dos subie la saison dernière. Il souffre également d’une maladie dégénérative au dos.

Callahan a disputé 757 matchs avec les Rangers de New York et le Lightning, récoltant 386 points, dont 186 buts.

Condon, 29 ans, a aussi une saison à écouler à son contrat, qui lui rapportera 2,4 millions $. Il n’a disputé que deux rencontres la saison dernière, ratant la majeure partie de la campagne en raison d’une blessure à la hanche.

En carrière, il a disputé 129 rencontres avec le Canadien de Montréal, les Penguins de Pittsburgh et les Sénateurs, compilant un dossier de 45-58-17, six jeux blancs, une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d’efficacité de ,905.

La Presse canadienne