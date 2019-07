Les Whitecaps octroient une prolongation de contrat au gardien Maxime Crépeau

VANCOUVER — Les Whitecaps de Vancouver ont octroyé une prolongation de contrat au gardien Maxime Crépeau qui arrivera à échéance après la saison 2022 de la Major League Soccer, et qui est assortie d’une année d’option pour 2023.

Le joueur âgé de 25 ans originaire de Candiac a présenté une fiche de 4-8-6 en 18 rencontres cette saison, en plus d’avoir enregistré cinq jeux blancs. Sa moyenne de 4,06 arrêts par match lui permet d’occuper le deuxième rang parmi les gardiens qui ont effectué 15 départs ou plus, et son taux d’efficacité de 70,9 pour cent lui permet d’occuper la sixième place dans le circuit Garber.

«Je suis fier de faire partie des plans du club, et je ferai tout en mon pouvoir pour amener le logo, l’écusson, à un tout autre niveau où il n’a jamais été, a commenté Crépeau par voie de communiqué. Ma femme et moi sommes tombés en amour avec Vancouver. J’entretiens de très bons liens avec les partisans de cette ville, et j’ai maintenant une opportunité spéciale de pouvoir jouer pour eux pendant de nombreuses années encore.»

Les Whitecaps ont acquis Crépeau de l’Impact de Montréal, où il était très peu utilisé, lors d’une transaction orchestrée en décembre. Crépeau n’a pris part qu’à trois matchs avec le onze montréalais en 2017, puis il a connu son éclosion en 2018 à la suite d’un prêt au Fury d’Ottawa, un club de l’USL. Il a d’ailleurs mérité le titre de gardien par excellence après avoir établi une marque de l’USL en signant 15 jeux blancs en 31 présences devant le filet du Fury.

Crépeau s’est aussi signalé en étant nommé sur l’équipe d’étoiles de la MLS lors des 11e et 12e semaines d’activités.

La Presse canadienne